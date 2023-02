Após parte da pista ceder, RJ-159 é interditada em Quatis - Divulgação

Publicado 23/02/2023 11:00 | Atualizado 23/02/2023 16:17

Depois que uma parte da pista da RJ-159 cedeu, a rodovia, que liga Quatis a Passa Vinte, no estado de Minas Gerais, foi interditada na quarta-feira (22). O trecho interrompido é na altura da localidade conhecida como Açude Doce, no distrito de Joaquim Leite.

Ao longo da rodovia também foram registradas quedas de barreira . A Defesa Civil e as secretarias de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Infraestrutura e Ordem Urbana estão trabalhando no local.

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ) afirmou que atua no local nesta quinta-feira (23) para remover as barreiras. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia, com a liberação da estrada em meia pista.