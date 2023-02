Quatis - Divulgação/PMQ

QuatisDivulgação/PMQ

Publicado 27/02/2023 17:26

frequentes quedas de energia, caracterizadas por oscilações súbitas na frequência da rede de energia elétrica, vêm atrapalhando o dia a dia da população, além de causar prejuízos às pessoas e aos comerciantes e empreendedores. Além dos transtornos por conta das fortes chuvas dos últimos dias, moradores de Quatis estão sofrendo com um outro problema. Há mais de uma semana, as, caracterizadas por oscilações súbitas na frequência da rede de energia elétrica, vêm atrapalhando o dia a dia da população, além de causar prejuízos às pessoas e aos comerciantes e empreendedores.

Um morador do bairro São Benedito teve um aparelho eletroeletrônico danificado após as oscilações. "A minha TV queimou na semana passada. Hoje, em menos de duas horas, foram sete picos de energia. O que não dá pra entender é que mesmo com o dia ensolarado a energia continua caindo", relata o metalúrgico Rudson de Oliveira.

Um depósito de bebidas no Centro teve prejuízos. Na sexta (24) e no sábado (25), dois freezers queimaram. Michele Monteiro, dona do estabelecimento, conta que, além dos danos aos aparelhos, também teve perda financeira. "Passamos o fim de semana, que é quando a gente costuma vender mais, sem essas duas geladeiras. Tivemos que jogar cerca de nove caixas de cerveja fora porque elas não poderiam mais ser vendidas devido à mudança de temperatura por conta da falta de luz", lamenta.

No salão de beleza, os picos de energia atrapalham o atendimento, é o que conta a cabeleireira Elisângela Souza. "Tem dias que não consigo finalizar o procedimento para a cliente. Na última sexta a luz acabou 14h40 e só voltou 17h, mesmo assim ainda piscando. Tenho que ficar tirando os aparelhos da tomada para não queimar". Um supermercado no Centro também contabiliza prejuízos. Nas duas últimas semanas, já foram cinco aparelhos queimados, entre computador, balança e refrigerador.

A instabilidade elétrica vem prejudicando o abastecimento de água na cidade. Segundo a prefeitura de Quatis, o problema afeta diretamento na distribuição com a redução dos níveis dos reservatórios, entrada de ar nas tubulações e na coloração da água. Caso necessitem, os moradores podem pedir auxílio do caminhão-pipa pelo telefone (24) 99253-0376.

De acordo com a Resolução Normativa nº 499/12 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao ter um equipamento danificado, o consumidor tem até 90 dias úteis para procurar a concessionária. Após ser comunicada, a empresa tem 10 dias corridos para realizar a inspeção in loco ou retirar o equipamento para análise. Se o aparelho for para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, o prazo cai para um dia útil. Após a vistoria, a empresa tem até 15 dias para responder ao consumidor se o pedido de reparo será atendido. Se a resposta for sim, a concessionária é obrigada a ressarcir o cliente, que pode ser por três formas: dinheiro, conserto ou substituição do equipamento.

Em nota, a Light informou que as ocorrências foram provocadas por descargas atmosféricas que atingiram o sistema de distribuição que atende o município de Quatis. Além disso, a queda de uma barreira derrubou um poste na Estrada Ribeirão São Joaquim x Amparo, e causou danos à rede elétrica, provocando interrupções no fornecimento de energia. Técnicos da empresa estão normalizando o fornecimento de energia para os clientes e a empresa já está executando, a partir desta segunda-feira (27), podas para diminuir as reincidências de ocorrências na região.