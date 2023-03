Publicado 02/03/2023 13:00 | Atualizado 02/03/2023 15:46

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis divulgou nesta quinta-feira (2) que foram confirmados no município três casos de impetigo, infecção na pele causada por bactérias que habitam nosso organismo mas que, com a queda no sistema imunológico, se proliferam e se manifestam na forma da doença.

O secretário de Saúde de Quatis, Lucas Silva, explicou que, na maioria das vezes, a lesão inicial se parece com uma bolha de queimadura de cigarro, e elas podem surgir no tronco, face, mãos, dobras da pele, tornozelo ou dorso dos pés, coxas e nádegas. "Com a identificação destes sintomas, as famílias podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência para avaliar o caso”.

Por conta dos casos diagnosticados, foi disponibilizado atendimento clínico com médico dermatologista para os pacientes. A prefeitura não informou a idade dos doentes, porém ressaltou que a infecção é comum na infância e altamente transmissível.

Também estão sendo promovidas ações de combate e análise, como visita de enfermeira responsável desde a identificação dos casos; disponibilização dos medicamentos necessários; garantia das medidas de isolamento nas escolas, e início da campanha de divulgação das orientações e medidas de controle.