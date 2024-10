Sindicato Rural abre inscrições para curso de tratorista agrícola - Reprodução internet

Publicado 23/10/2024 12:00 | Atualizado 23/10/2024 12:05

A Prefeitura de Quatis, em parceria com o Sindicato Rural de Barra Mansa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), abriu as inscrições para o curso de Tratorista Agrícola. A formação acontecerá entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro, das 9h às 17h, no Sítio das Pedras, que fica na Estrada Quatis x Glicério.

O curso é gratuito e conta com certificação. Para participar, os interessados precisam ser maiores de 18 anos e realizar as inscrições pelo WhatsApp do Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, através do número (24) 99860-0685.

O curso tem o objetivo de enriquecer o currículo de cidadãos que desejam seguir carreira na área rural. Durante o curso, o aluno vai aprender diversas ferramentas utilizadas pelo tratorista agrícola, que vão desde conteúdos práticos e teóricos de operação e manutenção, até conhecimentos diversos sobre agricultura e produção agrícola.

Para mais informações, o morador também pode entrar em contato com o Sindicato Rural de Barra Mansa, pelo telefone (24) 3323-1139, ou procurar o CATE, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro.