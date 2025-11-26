O evento aconteceu na Praça da Matriz, no CentroFoto: Divulgação
Prefeitura realiza 7º ‘Ação Quatis’ em celebração ao aniversário da cidade
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no Centro
Quatis sedia 11ª edição do projeto Agricultura Social com entrega de nova estufa comunitária e serviços gratuitos para a população
O projeto tem como objetivo promover cidadania e sustentabilidade, como foco no desenvolvimento do campo e de comunidades rurais
Prefeitura realiza Dia D de Prevenção à Dengue em Quatis
A atividade aconteceu na Praça Dr. Teixeira Brandão, no centro da cidade, onde a equipe entregou panfletos informativos à população sobre os cuidados com a doença
Projeto "Rota da Fé", parceria entre Quatis e Barra Mansa, será lançado no dia 20 de novembro com passeio ciclístico; inscrições abrem nesta sexta-feira (7)
O lançamento do projeto contará com um percurso passando entre Nossa Senhora do Amparo, Quatis e Floriano
Guardas municipais de Quatis participam de roda de conversa sobre o mês de prevenção ao câncer de próstata
A iniciativa foi promovida pela própria corporação e contou com uma série de atividades sobre cuidados com a saúde masculina
Centro Administrativo e CIEP 492, em Quatis, recebem ação da prefeitura sobre combate e prevenção à dengue
as equipes entregaram panfletos informativos aos funcionários na entrada do prédio da prefeitura e ainda deram dicas e orientações sobre como combater o Aedes Aegypti
