O evento aconteceu na Praça da Matriz, no CentroFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 16:18

Quatis - A Praça Getúlio Vargas, a da Matriz de Quatis, foi palco de diversas atividades em celebração ao aniversário da cidade, na tarde desta terça-feira (25). O local recebeu a população para o ‘Ação Quatis’, que é um evento promovido pela prefeitura com o objetivo de aproximar os munícipes das ações do poder público. O evento chegou à sua 7ª edição e integrou a programação de aniversário dos 34 anos de Quatis.

A ação contou com serviços das secretarias municipais, como serviços em saúde, espaço recreativo, orientações sociais e exposições de materiais e conteúdos, além de atividades de lazer. A programação teve ainda feira de artesanatos, adoção animal e apresentação da Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário. O ‘Ação Quatis’ é uma iniciativa da prefeitura que tem como intuito levar serviços gratuitos para a população, com foco em promover cidadania, lazer e momentos de interação.