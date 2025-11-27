Durante o passeio, os alunos plantaram duas mil mudas de espécies nativas da Mata AtlânticaFoto: Divulgação
Alunos de Quatis participam de projeto de educação ambiental em MG, plantam duas mil mudas de árvores nativas e ação é transmitida ao vivo na COP 30 em Belém (PA)
O encontro reuniu cerca de 2 mil estudantes de todo o Brasil, incluindo participantes de escolas de Quatis (RJ) e de Passa Vinte (MG)
Prefeitura realiza 7º ‘Ação Quatis’ em celebração ao aniversário da cidade
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no Centro
Quatis sedia 11ª edição do projeto Agricultura Social com entrega de nova estufa comunitária e serviços gratuitos para a população
O projeto tem como objetivo promover cidadania e sustentabilidade, como foco no desenvolvimento do campo e de comunidades rurais
Prefeitura realiza Dia D de Prevenção à Dengue em Quatis
A atividade aconteceu na Praça Dr. Teixeira Brandão, no centro da cidade, onde a equipe entregou panfletos informativos à população sobre os cuidados com a doença
Projeto "Rota da Fé", parceria entre Quatis e Barra Mansa, será lançado no dia 20 de novembro com passeio ciclístico; inscrições abrem nesta sexta-feira (7)
O lançamento do projeto contará com um percurso passando entre Nossa Senhora do Amparo, Quatis e Floriano
Guardas municipais de Quatis participam de roda de conversa sobre o mês de prevenção ao câncer de próstata
A iniciativa foi promovida pela própria corporação e contou com uma série de atividades sobre cuidados com a saúde masculina
