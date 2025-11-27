Durante o passeio, os alunos plantaram duas mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica - Foto: Divulgação

Durante o passeio, os alunos plantaram duas mil mudas de espécies nativas da Mata AtlânticaFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:58

Quatis - Mais de 50 alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Quatis tiveram a oportunidade de participar de uma grande ação socioambiental, na última sexta-feira (14), em Lima Duarte (MG), região da mata mineira. A atividade fazia parte do projeto ‘Moleque no Viveiro’, uma das maiores iniciativas de educação ambiental da região, realizada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). O projeto foi idealizado pelo engenheiro florestal, Tales Fonseca, e já se consolidou como referência na promoção da preservação ambiental e do protagonismo juvenil. O encontro reuniu cerca de 2 mil estudantes de todo o Brasil, incluindo participantes de escolas de Quatis (RJ) e de Passa Vinte (MG), para uma ação de plantio de mudas.

Durante o passeio, os alunos plantaram duas mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, uma proposta que integrou os objetivos do projeto sobre recuperação ambiental do território mineiro. A ação aconteceu no Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, que fica nas comunidades de Lopes e Mogol, no município de Lima Duarte. A novidade é que a atividade foi transmitida ao vivo durante a COP 30, evento internacional sobre mudanças climáticas que aconteceu na última semana, na cidade de Belém (PA).

A participação dos estudantes de Quatis foi uma parceria conjunta de iniciativa do professor André Éder, em acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), que garantiu apoio logístico e pedagógico para o desenvolvimento da atividade. As escolas de Quatis que participaram do evento foram E.M. Carlos Campos de Faria, do distrito de Falcão; E.M. Professora Anésia Alves de Oliveira, do distrito de Ribeirão de São Joaquim; E.M. Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves, da Comunidade Quilombola de Santana; além do Colégio Plano A, que integra a rede de ensino privada.