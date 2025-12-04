A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campo - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 14:52

Quatis - Os alunos do programa Produtor Mirim de Quatis participaram, na última terça-feira (2), do “Aprendiz Agro”, evento promovido pela Pesagro Rio e realizado no município de Macaé (RJ). O Aprendiz Agro é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio, semelhante ao programa desenvolvido em Quatis, porém executada de forma online. A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campo.

O encontro contou com aulas teóricas e práticas no formato de estações técnicas, que consistem em pontos de parada relacionados aos ciclos produtivos do campo, como o ciclo das frutas cítricas, além de cultivos de maracujá, banana e abacaxi, e também ciclos de irrigação. As atividades foram conduzidas por pesquisadores e técnicos do Centro Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento Rural Sustentável da Pesagro-Rio de Macaé.

Durante o evento, os participantes do Produtor Mirim receberam um kit especial com brindes e materiais de apoio para a aplicação das técnicas apresentadas. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a oportunidade enriqueceu o conhecimento dos alunos e vai potencializar as ações realizadas pelo grupo na Horta Municipal de Quatis, ampliando sua visão sobre o universo da agricultura.

Ao lado dos alunos, estiveram presentes servidores das secretarias municipais de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis, além dos responsáveis pelos participantes.