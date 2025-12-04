A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campoFoto: Divulgação
Produtor Mirim de Quatis participa do "Aprendiz Agro" em Macaé (RJ)
A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campo
Quatis realiza primeira feira literária com diversas atividades culturais na Praça da Matriz
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, a Praça da Matriz, no centro da cidade
Quatis tem formatura do Proerd 2025
Evento aconteceu no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, que recebeu dezenas de estudantes do 5º ano do ensino fundamental e seus familiares
Alunos de Quatis participam de projeto de educação ambiental em MG, plantam duas mil mudas de árvores nativas e ação é transmitida ao vivo na COP 30 em Belém (PA)
O encontro reuniu cerca de 2 mil estudantes de todo o Brasil, incluindo participantes de escolas de Quatis (RJ) e de Passa Vinte (MG)
Prefeitura realiza 7º ‘Ação Quatis’ em celebração ao aniversário da cidade
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no Centro
Quatis sedia 11ª edição do projeto Agricultura Social com entrega de nova estufa comunitária e serviços gratuitos para a população
O projeto tem como objetivo promover cidadania e sustentabilidade, como foco no desenvolvimento do campo e de comunidades rurais
