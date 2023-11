Sônia Souza, de 63 anos, moradora de Nova Cidade, Queimados - Foto/ Divulgação (Águas do Rio)

Sônia Souza, de 63 anos, moradora de Nova Cidade, QueimadosFoto/ Divulgação (Águas do Rio)

Publicado 16/11/2023 09:44 | Atualizado 16/11/2023 09:49

Há mais de 30 anos, a dona de casa Sônia Souza, de 63 anos, sofria com a falta d’água no bairro Nova Cidade, em Queimados, na Baixada Fluminense. Para sobreviver à dura realidade, ela contava com o apoio dos filhos, que, ainda crianças, buscavam garrafas de água nas ruas próximas utilizando uma carroça. A situação só melhorou após obras realizadas pela Águas do Rio, que também beneficiaram moradores do Carmo, totalizando mais de duas mil pessoas.



“Era muito difícil. Moramos numa região muito alta, então a água nunca chegou aqui. As crianças me ajudavam, às vezes eu conseguia pegar água nos poços artesianos de vizinhos, mas, para beber, a gente precisava comprar galão, o que era muito caro. Confesso que já tinha perdido as esperanças, mas, felizmente, hoje tenho água na torneira”, comemorou.



O alívio relatado por Sônia é resultado da instalação de três estações de bombeamento, interligações e da extensão de 200 metros de rede. Moradora do Carmo, Adelaide Regina da Costa, de 24 anos, afirmou que a vida da família mudou após as intervenções.



“Está muito melhor! Moro aqui há 10 anos, e o sofrimento era tão grande que os moradores se juntaram para comprar uma bomba que puxava água das ruas de baixo. Isso foi bom por um tempo, mas nunca resolveu o problema”, contou Adelaide.



Para ampliar o abastecimento na Nova Cidade e no Carmo, a concessionária realizou estudos e sondagens, como conta Leonardo Canto, gerente operacional da empresa.





“Concluímos que, nesta área, seria necessário instalar bombas com capacidade suficiente para levar água às regiões mais elevadas. Após a implantação de três delas, fizemos a extensão de rede e hoje as pessoas têm água de qualidade na torneira de casa. Isso é sinônimo de mais saúde e qualidade de vida”, afirmou Leonardo.