A parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Queimados tem como objetivo contribuir para minimizar as inundações das vias decorrentes das fortes chuvas. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

A parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Queimados tem como objetivo contribuir para minimizar as inundações das vias decorrentes das fortes chuvas.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 27/11/2023 08:39

José Gomes, morador do Centro de Queimados, não deixará mais de tomar seu café antes de trabalhar. Ele foi um dos primeiros a receber o kit do segundo ponto do Café do Trabalhador, que custa 50 centavos, e começou a funcionar neste sábado (25). A iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Queimados, é direcionada a trabalhadores, estudantes e idosos. Ao todo a cidade conta com dois polos e serão servidos 500 cafés, a partir das 4h.



O queimadense que trabalha como torneiro mecânico elogiou a chegada do segundo equipamento na cidade. "Estou feliz por esse novo espaço. Acredito que vai ajudar muitas pessoas que acordam cedo para trabalhar e não têm tempo de comer nada antes de sair de casa", disse.

A iniciativa é direcionada a trabalhadores, estudantes e idosos. Ao todo a cidade conta com dois polos e serão servidos 500 cafés, a partir das 4h. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)





Cada kit é composto por uma bebida quente sem açúcar, um pão com manteiga e uma fruta. Acompanham guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário em sacola plástica para o transporte.



Combater a fome e a insegurança alimentar é uma prioridade da Prefeitura de Queimados, de acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Cristiane Lamarão. "Temos trabalhado intensamente para vencer essa situação em nossa cidade. Vamos inaugurar em breve o Restaurante do Povo com mil almoços e 500 cafés da manhã, além disso contamos com um Auxílio Queimadense no valor de 200 reais, com mil famílias atendidas. O Cras Itinerante realiza a busca ativa das famílias vulneráveis e, ainda, contamos com Leite Solidário que atende crianças de 2 a 4 anos e idosos", ressalta Lamarão.



MAIS DIGNIDADE E LAZER PARA A VILA CENTRAL



Outra grande notícia deste sábado (25) é o início das obras de drenagem e urbanização no bairro Vila Central, que beneficiará os moradores com cerca de 3,5 quilômetros de pista de caminhada, ciclovia, calçadas, iluminação de LED, equipamentos de lazer, playground e paisagismo, além da construção de galerias pluviais. Os bairros Belmonte e Jardim Queimados receberão as obras promovidas pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



O prefeito Glauco comemorou a chegada das obras. "Festejamos hoje os 33 anos de emancipação em grande estilo: com o início de grandes obras como essa. Acredito que todos os equipamentos que chegarão para os três bairros vão beneficiar milhares de famílias aqui da região. Esse é mais um motivo de alegria", destaca o gestor.



A parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Queimados tem como objetivo contribuir para minimizar as inundações das vias decorrentes das fortes chuvas. Com um investimento de R$18 milhões e para conclusão em seis meses, as obras foram iniciadas no entroncamento das avenidas Berna e Irmãos Guinle. Este é um grande avanço para população da região que há anos sofria com o alagamentos frequentes, trazendo mais dignidade e lazer para os moradores da região.



O vice-governador, Thiago Pampolha, participou do evento e falou da importância da obra para a região. "Hoje, tenho a alegria de estar aqui e agradeço ao prefeito Glauco Kaizer e toda a equipe da gestão municipal, que não mediu esforços para que esta importante obra acontecesse. Estamos testemunhando parcerias acontecendo, com o único objetivo de construir uma cidade cada vez melhor. Que hoje possamos celebrar os 33 anos da cidade não apenas com as atrações culturais, mas também com todas essas grandes obras que estão acontecendo na cidade", concluiu o também secretário de Estado do Ambiente que ressaltou que este é apenas o início de um tempo de prosperidade.