A Prefeitura organizou três dias de evento em comemoração aos 33 anos de emancipação.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 27/11/2023 08:46

O sábado (25) foi longo e de muita expectativa para os fãs do cantor Luan Santana que aguardavam ansiosamente pelo show do sertanejo no dia que Queimados, na Baixada Fluminense, comemora seus 33 anos de emancipação. Alguns chegaram pela manhã no local do evento, a fim de conseguir um bom lugar para ver o cantor de pertinho no palco montado no Parque de Eventos, localizado no bairro Pacaembu. Aliás, mais de 100 mil pessoas foram assistir o segundo dia de festas que termina neste domingo (26).



A Prefeitura organizou três dias de evento em comemoração aos 33 anos de emancipação. E neste sábado, o evento iniciou com os cantores locais, entre eles Wild, Juceir, DJ Julio Moska, DJ Cloves, além da Coroação do concurso Miss Mister Queimados. E para encerrar a noite em grande estilo, para a alegria da multidão presente no local, o cantor sertanejo Luan Santana.



Um grupo de amigas e fãs do cantor chegaram ao local ainda pela madrugada deste sábado (25), conforme conta a moradora da cidade do Rio de Janeiro: "Chegamos aqui antes das 5h da manhã porque estávamos ansiosas para ver o Luan" disse empolgada Renata de Oliveira. Somos fãs há 14 anos", completou Laissa Braga, moradora do bairro Santo Cristo.



Bastou o cantor subir ao palco que a euforia foi unânime da multidão que o aguardava. A alegria e animação foi total. O evento contou com apoio de segurança, revista na entrada do local, área com acessibilidade, posto médico, apoio da Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, cavalaria da PM e segurança privada. Além disso, a festa contou com uma área para games e tirolesa.



O prefeito Glauco Kaizer que esteve no evento com sua família comentou: "O segundo dia de show foi lindo demais, a diversão e a emoção das pessoas que aguardavam para assistir ao show do Luan Santana e a euforia quando ele subiu ao palco foi contagiante. Tudo muito bem organizado para que todos pudessem curtir a noite com total segurança e o resultado é positivo," disse o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer.