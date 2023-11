Mais de 100 mil pessoas foram assistir o terceiro dia de festa. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimado)

Publicado 27/11/2023 22:58

O som do pagode e do samba deu tom à última noite de shows em comemoração de 33 anos de emancipação de Queimados. O cantor Ferrugem encerrou, na noite deste domingo (26), a festa em grande estilo no palco montado no Parque de Eventos, localizado no bairro Pacaembu. Mais de 100 mil pessoas foram assistir o terceiro dia de festa.

As apresentações da última noite de evento tiveram início com um super show para as crianças, com os palhaços Patati Patatá. A dupla colocou os pequenos para dançar com suas canções divertidas. Quem ficou muito feliz e curtiu o show, cantando praticamente todas as músicas foi o pequeno Arthur Borba, de 11 anos, morador do bairro Pacaembu: "Eu sou muito fã deles desde quando eu tinha dois anos, porque eles foram na minha festa de aniversário. Estou muito feliz e me divertindo muito aqui", contou empolgado durante o show da dupla.

Durante o evento, também se apresentaram no palco os artistas dos Banda Bilbao e Grupo Sonho Bom, animando o público presente com muita música boa, antes do show principal do sambista e pagodeiro. O prefeito Glauco Kaizer destacou a festa sem confusão: “O queimadense veio e curtiu muito todos os shows sem ocorrências sérias. Muito feliz em ver mais um grande evento cultural”, disse.

Com muito alto astral e sorriso no rosto, o cantor Ferrugem agitou o público que lotou o Parque de Eventos com suas músicas, como "Me Perdoa", "Pirata e Tesouro", "É Natural" e "Atrasadinha"; além de sucessos do pagode, da banda Charlie Brown Jr e da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. Entre as canções interpretadas estavam algumas músicas conhecidas do público, entre elas "Eu juro", "Todo amor do mundo", "Ainda bem", "Evidências", "Céu Azul", entre outros sucessos.

Durante o show, o cantor agradeceu e falou da troca de energia com o público queimadense e comentou que hoje está sendo um dia muito especial, porque tem crianças na plateia, e onde tem crianças, tem paz. "Eu sabia que não seria diferente que a festa seria maravilhosa. Só peço que na festa de 34 anos a prefeitura me traga de volta", brincou o artista.

A moradora do bairro Jardim da Fonte, Karen Nunes, de 18 anos, falou sobre a emoção de assistir ao show do seu ídolo em Queimados: "Sou fã do Ferrugem desde o início da sua carreira e uma das minhas músicas favoritas é a que ele canta com a cantora Iza, 'Me Perdoa'. Essa é uma oportunidade única para nós da cidade poder aproveitar o show dele, ainda mais no aniversário da minha cidade", comentou a fã.

Todos os três dias de evento contaram com apoio de segurança, revista na entrada do local, área com acessibilidade, posto médico, apoio da Defesa Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar.