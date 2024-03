Encontro contou com a presença de deputados estaduais e federais, prefeito, vereadores e pré-candidatos, correligionários e apoiadores - Divulgação

Publicado 02/03/2024 21:24

Começou a corrida eleitoral em Queimados. O ex-prefeito e atual deputado federal Max Lemos marcou a sua pré-candidatura à gestão da cidade em um evento na noite de sexta-feira, 1 de março, com a presença de deputados estaduais e federais, prefeito, vereadores e pré-candidatos, correligionários e apoiadores. A avaliação da organização é que mais de 2 mil pessoas participaram do encontro.

Ao lado de seu pré-candidato a vice, o atual presidente da Câmara Tuninho Vira Virou, Max Lemos destacou sua trajetória política e dos planos para o ano. “Fui prefeito reeleito em Queimados com 93% dos votos. Em nosso governo Queimados se desenvolveu em várias áreas, como mostramos nos dados comprovados, por isso a nossa pré-campanha tem o slogan ‘Queimados vai voltar a dar certo’, pois é isso que planejamos. Deixamos um legado, mas nossa cidade regrediu e não dá para achar isso normal. Em nossa chapa juntamos aqueles que verdadeiramente amam Queimados e que vão lutar ao nosso lado pelo crescimento desta cidade, e eu tenho certeza que isso é só o começo. Agradeço a cada um pelo carinho e apoio, e vamos à luta”, disse Max Lemos.

O pré-candidato a vice, Tuninho Vira Virou, também lembrou sua trajetória política em Queimados. “Tenho três mandatos de vereador e fui o deputado estadual mais votado na cidade. No passado, eu e Max tivemos nossas pequenas divergências políticas, mas essas coisas ficam de lado quando pensamos no compromisso que temos pela população. Nossa cidade está largada, sem segurança, sem saúde, sem emprego, e nós precisamos fazer com que o Queimadense volte a ter autoestima. Temos o sonho do Hospital de Queimados, e o Dr. Luisinho está conosco nesta luta Eu e Max juntos vamos mudar Queimados”, destacou o atual presidente da Câmara.

O evento contou com a presença dos deputados federais Bandeira de Melo e Júlio Lopes, dos deputados estaduais Carlinhos BNH e Martha Rocha, do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, da vice-prefeita de Queimados, Maise Justo, do presidente estadual do Podemos, Filipe Pereira, do presidente estadual do Avante, Vinícius Cordeiro, e demais presidentes municipais dos partidos que compõem a aliança (PDT, PP, PRD, PRTB, Podemos e Avante).