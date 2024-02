Os agentes chegaram na cidade com cerca de 20 viaturas e máquinas, incluindo uma retroescavadeira e uma bobcat - Divulgação / Prefeitura

Publicado 23/02/2024 19:49

As ações de recuperação e limpeza na cidade de Queimados contarão com o suporte da Marinha do Brasil. Cerca de 100 fuzileiros chegaram ao município nesta sexta-feira (23/02) para ajudar no combate aos danos causados pelas chuvas da última quarta-feira (21). Mais de 20 bairros foram afetados e alguns ainda permanecem com ruas alagadas.

O primeiro bairro a receber o grupo foi o Fazendinha, que foi muito afetado pelo temporal. Uma equipe esteve em visita à região para fazer o mapeamento das ruas afetadas e traçar um plano de trabalho na região.

Os agentes chegaram na cidade com cerca de 20 viaturas e máquinas, incluindo uma retroescavadeira e uma bobcat, que vão atuar nas áreas mais afetadas. "Estamos em contato com algumas secretarias e a Defesa Civil do município. Identificamos que o bairro do Fazendinha necessita de maior atenção neste momento. Seguiremos atuando no auxílio à cidade, sem previsão de término da missão, até que a situação de normalidade seja restabelecida", explicou o comandante de Mar e Guerra, Dirlei Donizette.

Ao todo, a Marinha vai atuar na cidade com três caminhões para distribuição de alimentos, um caminhão pipa de água potável, uma pá carregadeira, um bobcat, uma embarcação, uma dupla de cães de faro, uma cisterna de 5 mil litros, um caminhão Munck e uma motosserra.

A prefeitura montou um gabinete de crise para iniciar as ações de socorro e recuperação das regiões mais afetadas. Barcos foram utilizados para retirar pessoas em situação de risco. Sete pontos de acolhimento estão em funcionamento para suprir as necessidades dos afetados pelo temporal.

"Decretamos situação de emergência na cidade e, com isso, estamos aptos para receber essa ajuda do governo estadual e federal para mitigar os impactos das chuvas. Estamos trabalhando no apoio a essas famílias afetadas, mas precisamos pensar em um projeto de macrodrenagem para toda a região da Baixada, para que esses desastres não continuem recorrentes como estão sendo", declarou o prefeito Glauco Kaizer.