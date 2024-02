Atendimento será feito no pátio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no Centro do município - Divulgação

Publicado 14/02/2024 15:42 | Atualizado 14/02/2024 15:46

Os condutores de transporte escolar em Queimados já podem se preparar para a vistoria anual da categoria. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizará o serviço nos dias 26 a 29 de fevereiro, seguindo calendário de acordo com o final da placa do veículo. O atendimento será feito no pátio da secretaria, localizada na Rua Padre Marques, 314, no Centro do município.

No dia 26 a vistoria será para os veículos com placas finais 1, 2 e 3. Dia 27 será a vez dos transportes escolares com placas finais 4, 5 e 6. Dia 28 serão atendidos os transportes com placas finais 7 e 8, e encerrando no dia 29 de fevereiro a vistoria será para os veículos com placas finas 9 e 10.

Os condutores deverão levar original e cópia dos seguintes documentos:

- Guias quitadas do Imposto Sobre Serviço (ISS) do ano de 2022 ou, quando for o caso, os comprovantes a partir do ano em que se concedeu a permissão;

- Certificado emitido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do último ano em exercício;

- Guia quitada da taxa de fiscalização de 2023 (requerida na Secretaria Municipal de Fazenda);

- Guia quitada da taxa de abertura do processo;

- Certificado de Registo de Licenciamento do veículo de 2023;

- Certificado de Segurança Veicular (CSV) DE 2023;

- Foto de frente do veículo, identificando o número de ordem e da placa;

- Certificado de aferição do tacógrafo (expedido pelo INMETRO);

- Apólice do seguro APP;

- Nada consta de débito;

- Uma foto 5x7 do requerente atualizada.