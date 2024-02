Festa visa beneficiar 50 jovens e está prevista para março - Divulgação/Prefeitura

Publicado 06/02/2024 16:52

Jovens de Queimados que sonham em debutar terão mais uma chance de ter uma festa totalmente gratuita. A Prefeitura prorrogou as inscrições para o primeiro Baile de Debutantes do município. Podem participar meninas que completaram, ou irão completar seus 15 anos entre os meses de junho de 2023 a março de 2024. As inscrições vão até 23 de fevereiro.

Podem se inscrever aquelas que residem no município de Queimados, estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO), possuem a Identidade Jovem (ID Jovem) e não apresentam impedimentos por parte do Conselho Tutelar.

Para participar basta comparecer na Galeria da Cidadania, na Rua Otília, 1504, sala 110, no Centro do município (em frente ao Fórum), levando original e cópia da carteira de Identidade, do CPF, da certidão de nascimento e do comprovante de residência.

A festa, que visa beneficiar 50 jovens, está prevista para ser realizada em 26 de março no Sítio Cores de Ipê.