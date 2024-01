Estima-se um aumento mais de 2,5 mil novas vagas para o ensino fundamental em turmas regulares e na Educação de Jovens e Adultos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Estima-se um aumento mais de 2,5 mil novas vagas para o ensino fundamental em turmas regulares e na Educação de Jovens e Adultos.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 30/01/2024 21:03

Investimentos que ultrapassam o valor de R$ 30 milhões na educação do município de Queimados, na Baixada Fluminense, estão potencializando a criação de novas vagas na rede municipal de ensino. Estima-se um aumento mais de 2,5 mil novas vagas para o ensino fundamental em turmas regulares e na Educação de Jovens e Adultos, bem como a criação de mais de 500 vagas em turmas de educação integral.

Graças ao trabalho de planejamento, a Prefeitura quer devolver o desejo dos alunos de frequentarem as salas de aula e, para que isso seja possível, cinco unidades educacionais estão sendo construídas e quatro passam por reformas, que incluem ampliação da estrutura física e implantação de modalidades de ensino, entre elas Allan Kardec (Vila do Tinguá), Ilcileia Paulina de Lima Castro (Vila São João) e Professora Anna Maria dos Santos Perobelli (Paraíso). Essas iniciativas representam um marco importante para a educação do município, pois a Prefeitura está revertendo uma década sem investimentos na construção de novas unidades escolares.



Além disso, a Prefeitura está construindo três novas creches, cada uma contribuindo para suprir a demanda educacional em diferentes localidades. Uma delas é no bairro Eldorado, outra no Vila do Tinguá, que se chamará Ana Cláudia do Carmo, e a terceira será a implantação da modalidade na Escola Municipal Senador Nelson Carneiro, no Três Fontes. Além dessas três creches, está em fase de licitação o projeto de construção da Creche Professor Alves Rosa, que atenderá ao público do Bairro São Miguel.



As melhorias na rede de ensino incluem climatização, troca de telhado, piso e forro, acessibilidade em todos nos ambientes internos e externos, novas instalações sanitárias e elétricas, pinturas, área de lazer, entre outras coisas. As unidades beneficiadas são: Elói Dias Teixeira (Flesman), Professora Maria Corágio Pereira Xanchão (Jardim da Fonte), José de Anchieta (Ponte Preta) e Nelson Carneiro (Três Fontes).



Com a construção e reforma das escolas, o prefeito de Queimados Glauco Kaizer prevê a geração de mais de 2500 novas vagas. “O nosso desafio, desde o início da gestão, era iniciar a construção de escolas, porque identificamos a real necessidade da rede municipal ofertar novas oportunidades em sala de aula para nossos queimadenses. Essa é a nossa prioridade, pois entendemos que a educação é um agente transformador da sociedade e impulsiona o desenvolvimento da nossa cidade como um todo. Estamos investindo no futuro de qualidade na educação de Queimados”, destaca o gestor que é um entusiasta da educação.



Um levantamento da Secretaria Municipal de Educação revela que 3 mil pessoas na idade escolar obrigatória ainda não encontraram seu lugar nas salas de aula. O secretário da Pasta, André Monsores, reconhece a crescente busca por vagas nas escolas municipais ao longo dos anos e, por este motivo, está trabalhando arduamente para enfrentar e minimizar o problema, com a construção e reforma das escolas. Em 2023 já foi possível ampliar a oferta de vagas com a criação da Escola Municipal Professora Valcira Santana de Souza Cruz, que funciona em regime de gestão compartilhada no CIEP 341.



"As construções e reformas representam um importante avanço para a educação no município. Ao longo dos anos, a procura por vagas cresceu consideravelmente, agravada até mesmo pela pandemia, que impactou as finanças familiares. Assumimos o compromisso de enfrentar esses desafios e implementamos um planejamento estratégico para suprir essa carência. Estamos cientes das dificuldades enfrentadas pelas famílias e reforçamos nosso empenho em oferecer oportunidades educacionais de qualidade para todos, construindo juntos um futuro mais promissor."



TRABALHANDO POR TODOS



Oferecer conforto e condições para uma educação de qualidade é uma das prioridades da Prefeitura de Queimados. E, por isso, desde 2021, a gestão municipal já realizou obras de reforma e revitalização em oito unidades escolares, que incluem melhorias significativas para o desempenho escolar dos alunos e conforto para os professores e funcionários.



E os investimentos para melhorar ainda mais a educação do município não param. Além das melhorias, a rede municipal se preocupa com a segurança dos estudantes e, para isso, implantou mais de 60 kits de câmeras nas unidades escolares. Outra conquista histórica da educação é o aumento expressivo na frota dos ônibus escolares, saltando de sete ônibus para 20 em apenas dois anos. Agora 100% das escolas são atendidas, com mais de 2,5 mil alunos utilizando o transporte escolar municipal e outros 3,5 mil alunos utilizando o RioCard, o que garante o acesso e permanência do estudante na sua escola.



Monsores ressalta que a Secretaria Municipal de Educação já convocou mais de 400 profissionais da educação para atuarem nas escolas da cidade e que os avanços da educação são resultados de um trabalho multiprofissional: “Buscamos agir com celeridade nas demandas apresentadas pela nossa rede municipal. E isso é feito por muitas mãos, desde a limpeza até a gestão da educação e, por isso, unimos nossas equipes técnicas e pedagógicas para pensarmos juntos soluções inovadoras e efetivas, pois não basta apenas iniciar a construção de uma escola ou até mesmo sua reforma, se antes não pensarmos em um todo com foco no aluno, o principal beneficiado, aliado a um planejamento integrador”, pondera o professor.