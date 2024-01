As atividades acontecem nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro no Horto Municipal e os interessados terão que garantir a presença por meio de uma inscrição. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Em comemoração aos 13 anos do Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente, abre as inscrições para mais uma edição do projeto “Férias Sustentáveis”. Serão três dias de ações com oficinas, piqueniques sustentáveis, teatro de fantoches e muito mais. O objetivo é levar mais diversão e aprendizado para a criançada neste período de férias.





As atividades acontecem nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro no Horto Municipal e os interessados terão que garantir a presença por meio de uma inscrição, disponível entre os dias 22 a 29 de fevereiro, pelo formulário on-line disponibilizado no site da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal do Ambiente, localizada na Rua Nilópolis, s/n°, São Roque (ao lado do Campo do São Roque), das 9h às 16h.



Para a secretária da pasta, Andreia Loureiro, a atividade vai além da diversão: "Quando pensamos nas atividades a gente vai em busca de oferecer a oportunidade para que nossas crianças e adolescentes tenham um contato direto com a natureza. Uma oportunidade que muitos deles não têm no seu dia a dia", comentou a gestora.



A inscrição será realizada para cada dia das atividades e é inteiramente gratuita para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A mesma pessoa pode participar dos três dias de eventos, mas atendendo o critério de ordem de inscrição. É necessário que o responsável apresente o documento original com foto (dele e da criança) e um laudo médico em casos de algum tipo de deficiência ou restrição médica.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA



Quinta-feira (1/02)

Tema: “Plantando Floresta para colher Água”

09h – Acolhida

09h30 – Funcional Kids (Profª Cris Ávila)

10h – Abertura das Oficinas:



1. Não deixe seu LIXO ir por água abaixo (Consórcio Centro Sul I);

2. Tenda Socioambiental – CEDAE

3. Rios em Movimento, a tecnologia na Educação Ambiental; (Onda Verde e Colégio Estadual São Cristóvão;

4. Sementes florestais, eco trilha e Plantio de Mudas Nativas da Mata Atlântica.





11h30 Eco Piquenique

12h – Encerramento



Sexta-feira (2/02)



Tema: “Floresta Encantada”

09h – Acolhida

09h30 – Circuito Kids (Profª Cacau Siqueira)

10h – Companhia de Teatro de Fantoches Meninas Sustentáveis

11h30 – Piquenique Sustentável

12h – Encerramento



Sábado (3/02)

Tema: “Que bicho sou eu?”

9h – Acolhida

9h30 – Início das oficinas:

1. Pequenos cientistas – Projeto Conexão

2. Prevenção de acidentes com animais peçonhentos, animais venenosos e animais não peçonhentos - Amilton Barbosa



11h30 – Piquenique Sustentável

12h - Encerramento