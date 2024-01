a Prefeitura de Queimados lançou as inscrições para os cursos com o objetivo de capacitar jovens entre 17 e 22 anos. - Foto/ Divulgação

a Prefeitura de Queimados lançou as inscrições para os cursos com o objetivo de capacitar jovens entre 17 e 22 anos.Foto/ Divulgação

Publicado 18/01/2024 18:38

A manhã desta quarta-feira (17) foi marcada por um momento especial para Júlio César Oliveira, de 17 anos, de Queimados. O jovem morador da cidade decidiu dar o primeiro passo para trilhar os caminhos do mercado de trabalho ao se inscrever no curso de qualificação profissional. Além da capacitação, a iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto Proa, vai destinar os jovens para a tão sonhada primeira oportunidade de emprego.

Em busca de oportunidades para a juventude da cidade, a Prefeitura de Queimados lançou as inscrições para os cursos com o objetivo de capacitar jovens entre 17 e 22 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e que residam na cidade. O processo de inscrição acontece de forma presencial no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (Celti), na Avenida Maracanã, sem número - Pacaembu, a partir das 9h, até o dia 18 de janeiro.

Assim como Júlio, outros 80 jovens que optaram dar o primeiro passo terão acesso a 100 horas/aulas de capacitação, conduzidas por tutores em encontros ao vivo, realizados semanalmente nas quintas-feiras. Os módulos incluem temáticas fundamentais para o desenvolvimento profissional, abordando Autoconhecimento (25 horas), Projeto Profissional (25 horas), Raciocínio Lógico (25 horas) e Comunicação (25 horas).

Primeiro jovem a ser inscrito, Júlio César está empolgado com a nova oportunidade. “Acredito que essa iniciativa vai me ajudar a chegar no mercado de trabalho. Estou com ótimas expectativas. Vamos aproveitar”, disse o queimadense que estava acompanhado da mãe Luana Cordeiro.

O quinto módulo oferece sete trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, proporcionando aos participantes a chance de se aprofundar em áreas como Análise de Dados, Varejo, Administração Logística, UX Design, Educação Financeira e Promoção de Marcas. “Nunca se pensou, em Queimados, em uma política pública para o primeiro emprego. Esse é o pontapé inicial de uma série de medidas que vamos implementar muito em breve na cidade. O primeiro é um desafio e eu acredito que o Proa vai oferecer boas oportunidades aos nossos jovens”, destacou o prefeito Glauco Kaizer.