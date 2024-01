Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar em Queimados. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar em Queimados.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 15/01/2024 17:41 | Atualizado 15/01/2024 17:46

Em busca de qualificar os jovens para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social abre, nesta quarta-feira (17), inscrições para cursos de qualificação profissional para jovens em busca da primeira oportunidade de emprego. Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar em Queimados. As aulas começam ainda no mês de janeiro. As inscrições serão realizadas presencialmente no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (Celti), localizado na Avenida Maracanã, sem número - Pacaembu, a partir das 10h.



Os jovens terão acesso gratuito há 100 horas/aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quintas-feiras. A ferramenta oferece módulos de Autoconhecimento (25 horas), Projeto Profissional (25 horas), Raciocínio Lógico (25 horas) e Comunicação (25 horas). Após esse processo, o 5º módulo do curso oferece sete trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, em que os alunos aprenderão noções de Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, UX Design, Educação Financeira e Promoção de Marcas.



Segundo com a secretária municipal de Assistência Social, Cristiane Lamarão, após passarem pelos módulos, os jovens serão direcionados para uma plataforma exclusiva de oportunidade de emprego. "Os cursos são oferecidos gratuitamente por meio de uma parceria com a plataforma PROA. A qualificação profissional é uma das prioridades da gestão municipal, inclusive por determinação do prefeito Glauco Kaizer. E o mais interessante é que os jovens inscritos terão acesso a um espaço exclusivo para inserção desse aluno no mercado de trabalho. Queimados ganha muito com isso", destaca.



“É uma alegria muito grande, poder oferecer essa oportunidade aos nossos jovens. Os cursos profissionalizantes são o pontapé inicial para estimular e qualificar os jovens a ingressar em futuras carreiras, principalmente aqueles que não têm condições financeiras”, destaca o prefeito Glauco Kaizer.



