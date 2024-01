As secretarias de Defesa Civil, Governo, Obras, Conservação e Ambiente formam o gabinete de crise. Desde a noite de sábado, equipes da Prefeitura monitoram pontos sensíveis às intercorrências. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 15/01/2024 11:14

A Prefeitura de Queimados montou um gabinete de crise na noite de sábado (13) com objetivo de administrar os estragos causados pelas chuvas na Baixada Fluminense. Conforme a Defesa Civil, o acumulado em quatro horas na cidade chegou aos 174 mm de chuva no bairro Fazendinha. Os trabalhos seguem nesta segunda-feira (15).



As secretarias de Defesa Civil, Governo, Obras, Conservação e Ambiente formam o gabinete de crise. Desde a noite de sábado, equipes da Prefeitura monitoram pontos sensíveis às intercorrências. A Defesa Civil do município identificou chamadas de média complexidade como alagamentos de ruas e rios, queda de árvores, além de um deslizamento de terra sem gravidade. Como medida preventiva, todas as sirenes foram acionadas devido aos riscos de deslizamentos, inundações e escorregamentos. Apesar do forte temporal, não há registro, até o momento, de mortos, feridos, desabrigados ou desalojados.



Cerca de cem funcionários da Prefeitura de Queimados estão nas ruas desde as primeiras horas deste domingo. Agentes da Defesa Civil estão nas áreas mais afetadas com os bairros Santa Rosa, Fazendinha e Santiago. Os servidores das secretarias de Obras e Conservação estão retirando lixos e desobstruindo bueiros. Já a pasta de Assistência Social está distribuindo cestas básicas e colchões para as famílias afetadas pelas chuvas.



A pasta relembra que em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199, 2665-6321 e 98632-0219.