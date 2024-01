O COLAB é uma ferramenta que ajuda a promover a participação popular nas tomadas de decisões do município e, também, nas resoluções dos problemas diários como iluminação pública, retirada de entulhos, entre outros serviços. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

O COLAB é uma ferramenta que ajuda a promover a participação popular nas tomadas de decisões do município e, também, nas resoluções dos problemas diários como iluminação pública, retirada de entulhos, entre outros serviços. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 10/01/2024 20:16 | Atualizado 10/01/2024 20:38

A Prefeitura de Queimados, através da sua Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, acaba de lançar uma plataforma que visa auxiliar as demandas do cidadão e aproximar o queimadense da gestão pública. O COLAB é uma ferramenta que ajuda a promover a participação popular nas tomadas de decisões do município e, também, nas resoluções dos problemas diários como iluminação pública, retirada de entulhos, entre outros serviços.

O aplicativo Colab possibilita que a própria população realize postagens dentro da plataforma sobre as necessidades encontradas no dia-a-dia, ou seja, é uma rede social capaz de dar voz aos cidadãos. Queimados é uma das 150 cidades do Brasil que aderiu a ferramenta de gestão participativa, como o município mineiro de Juiz de Fora, Teresina, no Piauí, Santo André, em São Paulo, além do Governo do Rio Grande do Sul.

O prefeito Glauco Kaizer falou sobre a inovação: "Sabemos que as demandas de uma cidade com quase 150 mil pessoas são muitas e esta nova ferramenta vem para poder transformar o modo de fazer gestão. A participação do cidadão nas diretrizes e no dia a dia do serviço é fundamental. Eu moro em Queimados, assim como cada queimadense e isso nos dá uma ampla visão do que acontece. O COLAB vem para unir, ainda mais, gestão e população", disse.

Dessa forma, o aplicativo pode ser baixado em smartphones com sistema operacional Android e iOS, além de estar disponível também pela internet, no endereço https://www.colab.re/. Entre as categorias pré-definidas para o envio de posts dos cidadãos, estão temas como entulho na calçada ou na rua, buracos nas vias, iluminação pública, esgoto a céu aberto, entre diversos outros. Com a nova plataforma, é possível sugerir pautas, participar de enquetes, enviar demandas, dentre outras ações. Um sistema que oferece engajamento ao cidadão e governo, tornando uma gestão mais colaborativa e transparente em suas ações.

O secretário de Fazenda, Alex Binoti também falou sobre o aplicativo: “Estamos trabalhando para implantar sistemas que ajudem a promover a participação popular, e o COLAB é mais uma ferramenta que irá ajudar nesse processo para que possamos ter uma gestão ainda mais eficiente”. disse o secretário de Fazenda e Planejamento, Alex Binoti.