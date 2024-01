Homem é preso nesta quarta-feira (3). - Foto: Cássio Andrade

Publicado 05/01/2024 23:19

Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam, nesta quarta-feira (3), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. Ele foi capturado no bairro Vila Tinguá, em Queimados, após monitoramento do Setor de Inteligência.

No ano de 2019, o criminoso tentou atirar contra uma mulher, mas acabou acertando um homem, no bairro São Francisco. A morte não se consumou devido a intervenções médicas eficazes. A motivação do crime foi um desentendimento entre a mulher e o acusado.