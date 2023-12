Novo campo de grama sintética, é resultado da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através do projeto "Jogando Junto", da Secretaria de Estado de Esporte. - Foto: Igor Lima

Publicado 26/12/2023 15:05

O que antes era poeira, areia e totalmente sem vida se transformou em uma bela área de esporte e lazer. Agora, os moradores do Morro da Caixa D'Água, em Queimados, contam um novo campo de grama sintética, graças a uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através do projeto “Jogando Junto”, da Secretaria de Estado de Esporte.



Antes das novas instalações, o local passou pelo processo de drenagem e terraplanagem do solo para ser possível receber a grama sintética. A área conta com alambrado, que protege a área do campo da rua, uma nova iluminação e rede de proteção.

O campo, que ficará sob a responsabilidade da associação de moradores da Caixa D?água, recebeu o nome de Luiz Carlos Gonçalves. Foto: Igor Lima



A inauguração contou com a presença do prefeito Glauco Kaizer, do secretário Nacional de Saneamento, Leonardo Picciani, dos subsecretários de Estado de Esportes e Lazer, Rodrigo Scorzelli e Gelby Justo, além do Secretário de Esporte de Queimados, Marcelo Leyed, e do subsecretário de Educação, Professor Renan.



O prefeito Glauco Kaizer falou sobre a importância da área na comunidade: “A Caixa D’água sempre foi esquecida, mas precisamos ter visão de poder público. Uma área de lazer como esta proporcionará aos jovens e crianças oportunidades de esporte e lazer. Em parceria com o Governo do Estado, em janeiro teremos um núcleo de esportes aqui com professor, equipamentos e tudo que eles têm direito”, disse o prefeito.



O campo, que ficará sob a responsabilidade da associação de moradores da Caixa D'água, recebeu o nome de Luiz Carlos Gonçalves, que foi pastor da Assembleia de Deus do Campo de Paracambi e dedicou sua vida ao trabalho missionário e social em prol da comunidade. Para ter acesso ao espaço, o morador deverá solicitar a disponibilidade junto à associação e preencher uma ficha de inscrição.