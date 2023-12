Para agendar uma consulta médica na unidade, basta ir até o local. - Foto: Igor Lima

Para agendar uma consulta médica na unidade, basta ir até o local.Foto: Igor Lima

Publicado 19/12/2023 22:22

Após décadas de espera, os moradores do bairro Três Fontes, em Queimados, podem, enfim, contar com um novo posto de saúde pertinho da sua casa. Isso porque, a Prefeitura inaugurou, nesta terça-feira (19) a Clínica da Família Silval Dias. A meta da unidade é realizar cerca de mil atendimentos ao mês e evitar que os moradores da região precisem se deslocar para outro bairro. A cerimônia de inauguração contou com a presença do deputado federal Hélio Lopes, do prefeito do município Glauco Kaizer, além de autoridades municipais.



A cerimônia de inauguração contou com a presença do deputado federal Hélio Lopes, do prefeito do município Glauco Kaizer, além de autoridades municipais. Foto: Igor Lima

Ampliar os serviços da atenção básica que ajudam na prevenção de doenças é uma missão da Prefeitura de Queimados. No evento, o prefeito Glauco Kaizer afirmou que outras unidades de saúde serão entregues para a população. “Temos como objetivo proporcionar aos moradores uma saúde pública de qualidade. E, para tanto, já reformamos e reativamos o funcionamento do posto da Pedreira e da Clínica da Família no Valdariosa, além dessa nova construção no Três Fontes. Em breve teremos mais uma UBS, desta vez na Vila das Mangueiras. As obras estão a todo vapor”, destacou o prefeito.



A unidade tem quatro consultórios (um deles para atendimentos ginecológicos), duas salas para atendimento odontológico, salas de vacina, curativo, procedimentos como verificação de pressão arterial e pesagem, farmácia, esterilização, expurgo, além de salas para o corpo administrativo. “Essa é mais uma conquista para os moradores do bairro. Aqui contaremos com uma equipe multidisciplinar totalmente preparada para atender os moradores”, destacou a secretária municipal de Saúde, Drª Marcelle Nayda.



Para agendar uma consulta médica na unidade, basta ir até o local (Estrada Ilda Alves Pinheiro, s/nº - Três Fontes), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.