O espetáculo Pequena Sereia acontece a partir das 18h, com todas as 16 turmas de dança da Vila Olímpica. - Foto: Igor Lima

Publicado 14/12/2023 22:44

O próximo domingo (17) será de muita fofurice em Queimados. Isso porque cerca de 250 alunas das turmas de balé e jazz farão apresentações na Mostra de Dança que encerra as atividades de 2023. O espetáculo Pequena Sereia acontece a partir das 18h, com todas as 16 turmas de dança da Vila Olímpica, com crianças entre 4 e 18 anos.

Professora e roteirista do espetáculo, Ester de Brito falou sobre os preparativos para as apresentações: “Já realizei algumas apresentações, mas essa é a segunda vez que faço atuo desde a produção até os ensaios. E, nesse ano, a ideia foi de trazer a história da Pequena Sereia, ilustrando a história retratada no filme e a reflexão que ele traz para nossa vida, mesmo sendo voltado para o público infantil”, contou a professora.

A atividade será aberta ao público e servirá como encerramento das atividades das crianças que estão se preparando há três meses para a apresentação. O prefeito Glauco Kaizer falou sobre a expectativa em acompanhar a apresentação: “Já virou uma tradição da cidade a dança das nossas crianças todo final de ano. Eu mesmo fico ansioso para acompanhar cada apresentação, desde as crianças até os adolescentes, que nos proporcionam um verdadeiro espetáculo.”, disse o gestor.