A maior parte das vítimas possuía entre 30 e 59 anos e mais da metade era negra.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

A Prefeitura de Queimados organizou o I Fórum da Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, nesta quinta-feira (7), no Teatro Municipal Marlice Margarida Ferreira da Cunha. O objetivo foi debater e trocar informações que ajudem no combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Os números mostram que é muito importante criar medidas para que situações de violência sejam evitadas.



Segundo o Dossiê Mulher, 43.594 mulheres foram vítimas de Violência Psicológica em todo o estado do Rio de Janeiro, em 2022. Mais da metade dos crimes aconteceu dentro de sua residência e foi cometido, em sua grande maioria (67,6%), por pessoas conhecidas. A maior parte das vítimas possuía entre 30 e 59 anos e mais da metade era negra.



Elisangela Oliveira, autora do dossiê Mulher 2023 e Coordenadora do Núcleo do Instituto de Segurança Pública da Mulher (ISP), apresentou dados sobre a violência e falou da importância desse evento. “Fico muito feliz em ver alunos das escolas do município participando desse fórum, a gente precisa falar de violência em todos os espaços, e uma criança aprende muito fácil, e se ela aprende sobre a violência desde cedo, isso é muito importante, faz toda a diferença”, falou.



A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Esta última é considerada uma das formas de agressão mais grave praticada contra as mulheres, destacando, na maioria, a violação do corpo. No município de Queimados, a mulher vítima de violência recebe apoio e acolhimento, além de ajuda psicológica e jurídica, no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), localizado na rua Ministro Odilon Braga, 26, Centro.



Além das autoridades municipais e estaduais citadas no texto original, também participaram do fórum a vereadora Ana Luz, a Defensora Pública atuando em Japeri, Rita de Cássia, a secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, Joice Trindade e a Coordenadora do CEAM Queimados, Roseane de Almeida.