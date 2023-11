A nova unidade se chamará Ilcilea Paulina de Lima Castro, ativista política, que faleceu em 2020 vítima da Covid-19. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

A nova unidade se chamará Ilcilea Paulina de Lima Castro, ativista política, que faleceu em 2020 vítima da Covid-19.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 27/11/2023 23:07

A segunda-feira (27) continuou com boas notícias para Queimados. A cidade que completou 33 anos no último sábado seguiu com as agendas de entregas à população e, desta vez, o reforço será na educação com o anúncio para construção de uma creche municipal, no bairro Vila do Tinguá, e de uma nova escola, na Vila São João. Ao todo, as duas unidades vão conseguir atender até mil novos alunos, o que irá suprir uma demanda antiga por vagas na rede municipal de ensino.

O bairro Vila São João está passando por melhorias em 23 ruas com asfalto, drenagem e confecção de calçadas e, em breve, receberá uma escola municipal que terá capacidade para atender 950 alunos. A ordem de início já foi dada para reforma do prédio, já existente na região, que foi adquirido pela prefeitura em 2012, porém não tinha recebido nenhuma intervenção. A nova unidade se chamará Ilcilea Paulina de Lima Castro, ativista política, que faleceu em 2020 vítima da Covid-19.

O prefeito Glauco Kaizer destacou a importância de mais escolas para a rede municipal. "Um equipamento desse devolve o sentimento de esperança para essa região, porque com o início dessa obra a população fica à espera de receber essa unidade e, assim, traga mais qualidade ao ensino," disse o prefeito.

O novo prédio contará com nove salas de aulas climatizadas, funcionamento em três turnos, biblioteca, sala de estudo, auditório, sala multiuso, salas administrativas, refeitório, quadra, além de toda instalação hidrossanitária (água e esgoto) e instalação elétrica. Toda área interna e externa terá acessibilidade.



“Não esperava por essa homenagem e fui surpreendido com a oportunidade de ver o nome da minha mãe em um equipamento de suma importância para nossa região”, disse o vereador Lúcio Mauro, que é filho de Ilcilea Paulina de Lima Castro.

NOVA CRECHE MUNICIPAL

Ainda na manhã desta segunda, a Prefeitura deu início para construção da Creche Municipal Ana Cláudia do Carmo, localizada na Vila do Tinguá. A unidade será construída e após finalização terá capacidade para atender aproximadamente 120 crianças de 3 a 6 anos.

O secretário municipal de Educação, André Monsores falou da importância da construção das unidades, que ajudarão a suprir a carência na educação. “A creche e a escola vão reduzir nossa carência da educação infantil. Essa comunidade aqui da Vila do Tinguá tem uma grande demanda, a unidade irá atender aproximadamente 120 alunos, com educação integral e de qualidade, além de alimentação, uma estrutura adequada para o desenvolvimento tanto físico, quanto psicológico da criança nesta fase.” disse

No local será construído um refeitório, lavanderia, rouparia, lactário, fraldário, sala de amamentação e sala multiuso. A creche ainda terá playground, e contará com cinco salas de aula.