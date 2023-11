O novo equipamento conta com três consultórios, uma sala de espera, expurgo, esterilização, depósito de lixo, copa, dois banheiros e almoxarifado - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 28/11/2023 11:08 | Atualizado 28/11/2023 11:09

A saúde de Queimados avança. E prova disso é que, na tarde desta segunda-feira (27), a Prefeitura reinaugurou a Clínica da Família Pastor Rosalvo Dantas, no bairro Valdariosa. Após passar por obras de reforma e receber todas as melhorias necessárias, a unidade vai disponibilizar para a população atendimento especializado nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia, enfermagem e odontologia. Além disso, a gestão municipal celebrou um convênio para implantação da telemedicina para marcação e realização de consulta médica sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas.

O novo equipamento conta com três consultórios, uma sala de espera, expurgo, esterilização, depósito de lixo, copa, dois banheiros e almoxarifado. Além disso, há mais dois banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, consultório ginecológico com banheiro acessível, sala de coleta, também com banheiro acessível, consultório odontológico contendo duas cadeiras para atendimento, sala de imunização, sala de curativo e administração. O nome da unidade é uma homenagem ao pai do pastor José Dantas, da Assembleia de Deus do bairro Ponte Preta.

O prefeito Glauco Kaizer falou da importância da Clínica da Família: "É uma alegria muito grande ver todos aqui na entrega de mais um equipamento público, totalmente reformado. Essa reinauguração representa o nosso compromisso com a saúde pública, além da assinatura do convênio para implantação do sistema de telemedicina em nossa cidade. Vamos continuar trabalhando para garantir melhorias para nossas unidades", contou o gestor.

RECURSOS PARA UMA CIDADE MELHOR

O equipamento foi reformado graças a emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil destinada pelo Senador Carlos Portinho. Além disso, o parlamentar também enviou mais recursos no valor de R$ 1,7 milhão para a implantação do sistema de telemedicina, que beneficiará a população queimadense com atendimento médico por meio de aparelhos eletrônicos como celular e tablets. Isso trará mais agilidade nos atendimentos virtuais de saúde. Ao todo, Portinho já destinou ao município de Queimados mais de R$ 3 milhões para as áreas de saúde e assistência social.

"Dá gosto colocar recurso onde a gente vê a obra ser entregue depois. Ainda mais na saúde, pois é com ele que vamos acordar todo dia. E hoje a gente tem uma dupla felicidade, porque estamos inaugurando o posto de saúde que vai beneficiar a todos, mas também assinando o convênio que vai levar a telemedicina, ou seja, em breve a população será atendida semipresencialmente pelo seu aparelho celular sem precisar sair de casa", contou o senador Portinho.

A moradora do bairro Valdariosa, Ehlida de Oliveira, de 50 anos, participou da cerimônia de entrega e falou sobre os benefícios que terá com a nova Clínica. "É maravilhoso ver o posto de saúde funcionando, porque antes os moradores iam para outro posto no bairro Santa Rosa. Eu levava quase uma hora para chegar, porque é muito longe, mas agora, graças a Deus e ao prefeito, posso ser atendida aqui no meu bairro", contou.

Participaram da cerimônia de reinauguração a primeira-dama Cristiane Kaizer, a secretária municipal de Saúde Marcelle Nayda, o vereador Adriano Morie, a administradora da Clínica Ana Paula Santos, entre outras autoridades e a população presente.

A Clínica da Família fica localizada na Rua Juno, s/nº, Valdariosa e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para agendar atendimento basta ir à unidade com documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.