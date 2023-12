A cerimônia de formatura foi para 480 alunos. A solenidade aconteceu na Faetec - Divulgação / Prefeitura de Queimados

Publicado 05/12/2023 20:31

Queimados - Com o objetivo de manter os alunos longe das drogas e da violência, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (05), a cerimônia de formatura para 480 estudantes da rede municipal de ensino do 2° Semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A solenidade aconteceu na FAETEC, localizada no bairro Vila Camarim, e contou com a participação dos pais, responsáveis, professores, profissionais de educação e autoridades políticas.

Os alunos contemplados com o certificado de conclusão do programa são do 5° Ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Senador Nelson Carneiro, Luis de Camões, Prof. Francisco Manoel Brandão, Monteiro Lobato, Elói Dias Teixeira, Prof. Leopoldo Machado, Metodista de Queimados, Prof. Joaquim de Freitas, São José e equipe de apoio. A partir de agora, eles passam a integrar a grande rede de multiplicadores das informações preventivas, levando os conhecimentos que adquiriram adiante como agentes de prevenção e combate ao uso de drogas.

O Proerd foi desenvolvido durante 10 semanas com atividades para os alunos em sala de aula e tem a missão de estimular e conscientizar os estudantes a buscar mais qualidade de vida, livres das drogas e da violência. Ao final de todo o processo de aprendizagem, os alunos entregam uma redação falando sobre o que aprenderam através do programa e de que forma os novos conhecimentos poderão ajudá-los a viver livres das drogas. Durante a cerimônia, os alunos autores das redações que representam as turmas foram homenageados e receberam medalhas.

Durante o evento, o prefeito Glauco Kaizer ressaltou a importância da atenção dos pais e responsáveis na vida dos alunos. “A família é o bem primário de qualquer sociedade. Mas atualmente, está acontecendo um esvaziamento afetivo por causa dos aparelhos celulares. Por isso, a família precisa estar com os ouvidos e olhos voltados para os filhos. Vai ser lá na frente que eles vão lembrar da importância e do apoio que os papais deram durante essas conquistas”, disse o gestor.

A mesa de cerimônia contou com a presença do prefeito Glauco Kaizer, do Coordenador Estadual do Proerd, tenente Carlos Pimenta, tenente Hélio Cláudio e do secretário municipal de Educação, André Monsores.