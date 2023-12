Para facilitar o acesso ao evento, que começa às 18h e termina às 23h, tem um ônibus gratuito que parte da Praça dos Eucaliptos, no Centro, em direção ao Horto e outro na entrada da cidade, de forma circular. - Foto: Igor Lemos

Para facilitar o acesso ao evento, que começa às 18h e termina às 23h, tem um ônibus gratuito que parte da Praça dos Eucaliptos, no Centro, em direção ao Horto e outro na entrada da cidade, de forma circular. Foto: Igor Lemos

Agora a população queimadense tem um local para encontros, piqueniques e jogar aquela conversa fora. Sucesso absoluto na cidade, as luzes de Natal do Horto municipal são um bálsamo nesses dias acalorados e até nos nublados. Papai Noel não tem descanso, a cada minuto é solicitado para aquele clique que vai ficar guardado no coração de quem curte as festas de fim de ano e, principalmente, o Natal.

Desde noite do dia 7/12, quando as luzes do Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo se acenderam e iluminaram toda a região, foi uma avalanche de pessoas, cerca de quatro mil por dia, querendo ver as luzes, o Papai Noel e a neve, sim, neva em Queimados.

Cartinhas, fotos com o bom velhinho, têm feito levado a criançada ao delírio. É ou não é o Natal dos sonhos?! O Horto Luiz Gonzaga de Macedo recebeu uma decoração natalina especial, com árvores iluminadas, neve artificial, DJ com música, presépio e trenó. A decoração está espalhada por todo o horto, criando um ambiente de conto de fadas.

Quem está feliz com a decoração inédita na cidade é a moradora do bairro Fanchem, Sandra Helena (61). "Primeiro ano que vejo uma decoração dessa, tudo muito lindo, estou encantada, estão de parabéns", descreve.

A segurança do evento é garantida pela Guarda Municipal, Proeis e agentes do 24° BPM.

“É um sonho, um orgulho, poder presentear nosso povo com esta comemoração natalina. Queimados, além de estar se modernizando com obras por toda cidade, trazendo shows de alto nível e, principalmente, cuidando da educação e da saúde do seu povo, entra definitivamente para o mapa das cidades que avançam em prol do resgate da cultura brasileira”, afirma o prefeito Glauco Kaizer.