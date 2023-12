A criançada vai poder, todos os dias de dezembro, entregar cartinhas, tirar fotos com o bom velhinho, que ficará no Horto, das 18h às 23h. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 08/12/2023 19:02 | Atualizado 08/12/2023 19:16

Um misto de emoção, de alegria e de pertencimento tomou conta, na noite desta quinta-feira (7) em Queimados, quando as luzes do Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo se acenderam e iluminaram toda a região. O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, não poupou esforços para apresentar a população queimadense. A alegria já começa na entrada do município onde uma bela decoração de Natal, faz brilhar os olhos dos que passam por ali e dos que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra.



A criançada vai poder, todos os dias de dezembro, entregar cartinhas, tirar fotos com o bom velhinho, que ficará no Horto, das 18h às 23h. É ou não é o Natal dos sonhos?! O Horto Luiz Gonzaga de Macedo recebeu uma decoração natalina especial, com árvores iluminadas, neve artificial, DJ com música, presépio e trenó. A decoração está espalhada por todo o horto, criando um ambiente de conto de fadas.



Para facilitar o acesso ao evento, haverá um ônibus gratuito que partirá da Praça dos Eucaliptos, no Centro, em direção ao Horto e também a entrada da cidade, de forma circular. O evento é gratuito e aberto ao público.



“É um orgulho, uma alegria imensa poder oferecer aos nossos cidadãos esta comemoração natalina. Queimados, além de estar se modernizando com obras por toda cidade, trazendo shows de alto nível e, principalmente, cuidando da educação e da saúde do seu povo, entra definitivamente para o mapa das cidades que avançam em prol do resgate da cultura brasileira”, afirma o prefeito Glauco Kaizer.



Outros locais da cidade também receberam iluminação, como na pista de caminhada na Fanchem, a Praça Nossa Senhora da Conceição no Centro, e a Estrada do Lazareto que abrange três bairros. Ao todo, 500 mil microlâmpadas de led que vão encantar a cidade durante o mês de dezembro.



Quem está feliz com a decoração pela primeira vez na cidade é a moradora do bairro Fanchem, Sandra Helena (61). "Primeiro ano que vejo uma decoração dessa, tudo muito lindo, estou encantada, estão de parabéns", descreve.



A segurança do evento é garantida pela Guarda Municipal, Proeis e agentes do 24° BPM. O Proeis também realizará uma ação social, distribuindo brinquedos para crianças carentes.



Confira a programação completa: