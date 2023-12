O Projeto Professor Fábio Castelano que já é conhecido da cidade, tem o objetivo de atuar em benefício dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. - Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2023 12:07

As luzes de Natal começaram a brilhar mais intensamente em Queimados com o início da iniciativa "Natal com Esperança 2023" promovida pelo Projeto Professor Fábio Castelano, que é uma Organização Não Governamental (ONG). Empenhados em levar esperança e solidariedade a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, o projeto lançou uma campanha para distribuir 100 kits de alimentos, frutas e brinquedos.

Com um espírito de solidariedade que transcende as barreiras, a iniciativa não apenas busca preencher os pratos vazios, mas também aquecer os corações daqueles que mais precisam neste período festivo. "O projeto tem por objetivo fazer a diferença na vida das famílias que mais precisam. O Natal é um período de amor, compaixão e esperança e por isso vamos levar um pouco de esperança para essas famílias neste Natal. Sabemos que o momento é difícil para muitos, e queremos que essas crianças tenham um Natal feliz", afirmou o líder do projeto, Professor Felipe Castelano.

A primeira ação da campanha foi realizada na semana passada, quando a cozinha do Coletivo Marginal, em parceria com a Ação da Cidadania, distribuiu quase uma tonelada de alimentos frescos para 100 famílias em 20 bairros da cidade.

A campanha "Natal com Esperança" foi lançada em 2022, quando, em memória à Deisemar Bastos, assistente social de Queimados, a organização distribuiu 72 cestas básicas e 50 refeições quentes para pessoas em situação de rua. Este ano, a meta é superar esses números e alcançar ainda mais corações.

Entretanto, a realização desse sonho depende do apoio das pessoas. Atualmente, o Projeto Professor Fábio Castelano é uma Organização Não Governamental que depende de parcerias para realizar suas ações, e é por isso que eles estão pedindo a participação de todos.

Há duas maneiras de contribuir com esta causa nobre: doando alimentos não perecíveis diretamente na sede do Projeto (Rua Heloísa, 240, Centro) ou fazendo doações financeiras através do Pix (e-mail): ppfc.social@gmail.com. O contato pode ser realizado tanto por e-mail quanto pelo Instagram.

O PROJETO

O Projeto Professor Fábio Castelano, que já é conhecido da cidade, tem o objetivo de atuar em benefício dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Pré-Vestibular social gratuito também é uma iniciativa que se solidariza e ajuda diversos jovens a conquistarem suas tão sonhadas vagas nas universidades. E é nesse contexto que profissionais de educação e alunos de conceituadas universidades se uniram para contribuir com a finalidade de alcançar essa meta.

Além de uma Biblioteca Comunitária, a sede do Projeto oferece gratuitamente serviços como: reforço escolar, aulas de libras, aulas de comunicação popular, assistência psicoterapêutica, Cineclube, mostras artísticas e teatro.

O Professor Fábio Castelano, falecido em maio de 2013, era um entusiasta pelas políticas de garantia de direitos e via na educação o único objeto capaz de multiplicar e transformar a realidade. Com intuito de honrar a sua memória e dar continuidade ao seu legado, os membros e colaboradores do Projeto do Professor, assumem o compromisso com os direitos humanos, com a busca pela igualdade social e, sobretudo, com a educação.