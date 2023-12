As ações acontecem mensalmente nos bairros. - Foto: Igor Lima

15/12/2023

Uma ação social com diversos serviços que oferecem mais dignidade e facilita a vida da população. No dia 19 de dezembro, a Prefeitura de Queimados irá realizar mais uma edição do Programa Prefeitura na Rua, no bairro Três Fontes. Os atendimentos acontecem das 13h às 17h, Estrada Ilda Alves Pinheiro, sem número.

Diversas secretarias do município participam da ação, além do ônibus do Cras Itinerante, que também fará parada no local, com oferta de isenção para retirada de identidade, inscrição no CadÚnico, vacina contra a covid-19, antirrábica, troca de óleo e eletrônico por mudas de árvores, entre outros serviços sociais.

As ações acontecem mensalmente nos bairros, o que promove dignidade e facilita a vida da população, pois o morador do bairro atingido com o programa não precisa se deslocar para longe para conseguir um atendimento social.