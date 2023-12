Qualquer pessoa pode participar, basta adotar uma cartinha e fazer a alegria de uma criança. - Foto/ Divulgação

Qualquer pessoa pode participar, basta adotar uma cartinha e fazer a alegria de uma criança.Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2023 12:34 | Atualizado 18/12/2023 12:37

Sorrisos e emoção com o cumprimento de um sonho realizado. Foi assim que as crianças da Escola Municipal Professora Diva Teixeira Martins, em Queimados, na Baixada Fluminense, receberam os presentes que escreveram para o Papai Noel. A finalização da entrega das doações feitas por meio do projeto Papai Noel dos Correios aconteceu nesta sexta-feira (15).

O projeto, que não acontece na unidade desde a pandemia, foi recebido com alegria também pelos responsáveis dos alunos e profissionais da unidade. “Finalizamos hoje a entrega dos presentes em parceria com o projeto Papai Noel dos Correios, um projeto maravilhoso que acontece em nossa unidade há 7 anos. Nossa escola, que tem 300 alunos, está em uma área de vulnerabilidade social, e estas doações fizeram a alegria não só das crianças, como também dos seus responsáveis, por isso nossos agradecimentos a todas as pessoas que escolheram uma cartinha e doaram”, disse a orientadora Juliana Carvalho, que agradeceu em nome da diretora Aparecida Thiago.

A campanha, que mantém vivo o sonho de receber presentes do Papai Noel, fez a alegria da jovem Yasmim de Oliveira, de 11 anos. “As pessoas dizem que isso não acontece, mas eu nunca deixei que acreditar, por isso eu escrevi a cartinha. Meus pais não tem condições de me dar os presentes que eu escolhi, mas agora o meu sonho foi realizado. Muito obrigada, Papai Noel”, disse Yasmim emocionada depois de ganhar caixinhas de bijuterias e roupas.

Outra que não escondeu a emoção foi Emily Kathelin, também de 11 anos. A pequena sonha em ser jogadora profissional de vôlei e pediu uma bola para praticar o esporte. “Eu acredito no Papai Noel e sei que ele realiza sonhos. Eu vou estudar muito para ser uma atleta profissional”, disse a pequena, que além da bola de vôlei ganhou caixinha com itens para fazer bijuterias.

Bernardo do Nascimento Domingues, de 11 anos, escreveu pedindo para o Papai Noel uma bicicleta. “Eu tinha uma bicicleta, mas a minha estragou, então eu pedi uma nova. Além de brincar, a bicicleta vai me ajudar a chegar mais rápido na escola”, contou emocionado.

Conheça a campanha

Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

Para que tudo possa se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer. Qualquer pessoa pode participar, basta adotar uma cartinha e fazer a alegria de uma criança.