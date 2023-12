Além da drenagem e da pavimentação asfáltica de 13 ruas, serão feitos também os serviços de colocação de meio-fio, caixas de ralo, calçada e sinalização viária. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Além da drenagem e da pavimentação asfáltica de 13 ruas, serão feitos também os serviços de colocação de meio-fio, caixas de ralo, calçada e sinalização viária.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 22/12/2023 18:00

As obras de infraestrutura no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Queimados, seguem em ritmo acelerado. Em breve, os moradores da localidade darão adeus à poeira e à lama, mas, antes disso, a Prefeitura de Queimados está em fase de implantação de 6 km de manilhas e galerias subterrâneas para auxiliar nas passagens de águas pluviais, o que evita alagamentos e inundações em períodos de fortes chuvas. Após essa etapa, o tão sonhado asfalto chegará na porta para toda a região.

Além da drenagem e da pavimentação asfáltica de 13 ruas, serão feitos também os serviços de colocação de meio-fio, caixas de ralo, calçada e sinalização viária. A obra é financiada por recursos próprios. Ao todo, cerca de 5 mil famílias serão beneficiadas. Nesta quarta-feira (20), o prefeito Glauco Kaizer visitou as obras localidade. Na conversa com os moradores, o gestor destacou a melhora na qualidade de vida das pessoas e garantiu mais melhorias para a cidade.

“Dia após dia temos anunciado novidades para a cidade. As obras de infraestrutura têm impactos positivos para a cidade, principalmente para a região que não sofrerá mais com alagamentos durante as chuvas. E, além disso, devolvemos a dignidade das pessoas com seu direito de ir e vir, andar de carro sem a preocupação de atolar, usar sacola nos pés e sofrer com a poeira. Tudo isso com asfalto na porta de casa. Vamos continuar trabalhando pela nossa Queimados levando mais obras como essa para outros bairros”, disse o prefeito Glauco Kaizer.

No total, serão pavimentadas 7 km de ruas beneficiadas, entre elas, a Noel, Miguel, Luiz, João, Irineu, Hajime, Gustavo, Fabricio, Barboza, Elza, Horácio, além da avenida Berna e da rua Sem Nome.

Na porta do seu comércio, a moradora da rua Miguel, Sandra Araújo (57), vibra com a chegada das obras. “Acredito que, assim como eu, os moradores do bairro estão muito felizes. Eu moro aqui há 10 anos e estava esperando por esse momento, imagine para quem está há mais tempo? E ver todo esse trabalho aqui é a certeza que em breve o asfalto chega”, disse a comerciante.