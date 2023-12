Novo sistema é possível solicitar guias de IPTU, certidões, relatórios de pagamento, contracheque para o servidor público, além de várias informações públicas. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 21/12/2023 21:53

A Prefeitura de Queimados, através da sua Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, implanta o servidor virtual “Queimadense”. Com o novo sistema é possível solicitar guias de IPTU, certidões, relatórios de pagamento, contracheque para o servidor público, além de várias informações públicas. Assim não será necessário se deslocar até a Prefeitura para isso. Tudo sem burocracia.

O secretário de Fazenda e Planejamento do Município de Queimados, Alex Binoti, ressaltou a importância do novo sistema para a população por viabilizar o acesso, assim como para aumentar as receitas do município. “Queimados tem trabalhado na implantação de um novo sistema e, com o avatar Queimadense, que é nosso servidor público virtual, a Secretaria de Fazenda espera aumentar a arrecadação em 250 mil por mês.” falou



O avatar "Queimadense", é tão eficiente que entende comunicação por foto, áudio ou texto escrito.

Por exemplo, se tirar uma foto para o "Queimadense" no WhatsApp (telegram também) de uma guia antiga de IPTU, ele disponibiliza a guia para pagar ou fornecer o comprovante de pagamento.

Se alguém enviar um áudio falando de lixo na rua, ele vai fornecer todos os contatos para resolver o problema.

Se escrever emprego, ele vai informar os contatos da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e do SINE.

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, afirmou que essa plataforma vai ajudar muito ao povo queimadense. “Trazer tecnologia para facilitar o acesso aos serviços é muito gratificante,”.