Publicado 21/12/2023 21:58

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, abriu inscrições para um edital inédito que vai financiar projetos que ajudam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente disponibilizará R$ 650 mil para ser dividido entre as entidades.

As organizações que quiserem participar podem receber até R$ 100 mil para colocar em prática ideias que promovam o desenvolvimento e proteção das crianças e adolescentes de Queimados. Essa medida reforça o compromisso da Prefeitura em fortalecer a rede de apoio a esses jovens em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições estão abertas desde 20 de dezembro de 2023 e vão até 20 de janeiro de 2024. É necessário ir pessoalmente à Sede dos Conselhos, na Rua Otília, 1496, sala 101 – Vila do Tinguá, das 9h às 16h. E se preferir, também pode se inscrever por e-mail, enviando a proposta para cmdcaqueimados@gmail.com.

Para participar, é importante que a organização esteja registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). Além disso, é necessário ter experiência em projetos voltados para esse público e se comprometer a realizar os projetos propostos em até 12 meses.

Os projetos devem contribuir para o desenvolvimento de programas e serviços que completem ou inovem as ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos das crianças e adolescentes em situação difícil. Isso inclui ações que fortaleçam garantias, com destaque para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e iniciativas que defendam projetos relacionados à política da primeira infância.

No Diário Oficial do município do dia 20 de dezembro de 2023, é possível encontrar a lista completa de documentos necessários para a inscrição e o cronograma completo.