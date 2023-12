O espaço realizou uma confraternização entre os alunos e contou com diversas apresentações culturais. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

O espaço realizou uma confraternização entre os alunos e contou com diversas apresentações culturais. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 22/12/2023 18:05

Dia de muita diversão, alegria e momentos inesquecíveis para os idosos de Queimados. Assim foi a manhã desta quarta-feira (20) para cerca de 200 idosos do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (Celti), localizado no bairro Pacaembu. Mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Terceira Idade, o espaço realizou uma confraternização entre os alunos e contou com diversas apresentações culturais.

Os idosos, que são alunos do equipamento, participaram das apresentações de dança e canto no show de talentos, além da apresentação do Coral da Terceira Idade, que deu o tom à festa com as canções de Natal "Noite Feliz", "Bate o Sino", "Quero Ver Você Não Chorar" e "O Natal Existe", com a regência do mestre Markão. Os objetos natalinos confeccionados pelos alunos da turma de artesanato foram expostos durante o evento.

O prefeito Glauco Kaizer participou do evento e falou da alegria de ver uma festa linda. "Quero desejar um Feliz Natal e Ano Novo. Que seja um ano novo de muita saúde para todos vocês. E ano que vem vamos continuar juntos, pois é muito bom ver a alegria de vocês, a energia e a disposição que transmitem. O espaço de vocês é muito mais do que uma política pública, é mais do que fazer parte de uma administração pública, porque estar com vocês traz uma experiência de vida singular, transmitindo a ideia de que a vida é boa e precisa ser vivida", disse o gestor.

O evento encerrou as aulas das atividades promovidas pelo Celti durante este ano, e a previsão de retorno está programada para fevereiro de 2024.