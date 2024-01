O menino veio ao mundo em parto normal, pesando 3,025 quilos e com 50 centímetros, na Maternidade Municipal Queimados. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 01/01/2024 13:05 | Atualizado 01/01/2024 13:07

As primeiras horas de 2024 foram especiais para Alessandra Gonzaga, de 38 anos. No momento em que milhares de pessoas comemoravam a chegada do ano novo por todo país, às 1h51 desta segunda-feira (1), ela deu à luz a Tiago Alessandro Gonzaga de Paula Macedo, primeiro bebê a nascer em Queimados em 2024.

O menino veio ao mundo em parto normal, pesando 3,025 quilos e com 50 centímetros, na Maternidade Municipal Queimados, pelas mãos do Dr. Paulo José Klingenfuss. Mãe e bebê estão bem, recebendo os cuidados necessários e devem ter alta nos próximos dias.

Tiago é o terceiro filho do casal Alessandra e Thiago de Paula Macedo. A chegada do bebê encheu a família de esperança. "Fui muito bem atendida aqui. Cheguei e já tive meu bebê. Estou muito feliz", conta a mãe, na expectativa de ir para casa e aproveitar os primeiros dias do ano ao lado do pequeno.

A unidade ainda presenteou o neném com duas bolsas de maternidade, além de manta, toalha de banho, duas calças, body, casaco, touca e duas meias.

Em 2023, a maternidade realizou cerca de 1,3 mil nascimentos, segundo aponta a secretária municipal de Saúde, dra. Marcelle Nayda: "Durante o último ano nossa equipe médica ajudou a trazer ao mundo mais de mil queimadenses. Uma grande responsabilidade para a nossa Maternidade Municipal, pois a cada nascimento há um significado importante para a família e também para os nossos profissionais que contribuíram para o sucesso do nascimento das crianças", destaca a médica.

A Maternidade Municipal de Queimados funciona 24 horas por dia durante os sete dias da semana e conta com leitos de internação, dois centros cirúrgicos com berço aquecido, berçário pós-parto, sala de medicação e de exames de ultrassonografia e cardiotocografia. A unidade conta ainda com consultório ginecológico, sala de classificação de risco; exames laboratoriais de análises clínicas, testagem rápida, farmácia, além de um acolhimento humanizado com atendimento em procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto, com atendimento psicológico, fisioterapeuta neonatal, nutricionistas e assistente social.