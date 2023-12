Este natal ficou ainda mais marcante para o casal Fábio Muniz e Thamyres Vitória de Queimados, com o nascimento do pequeno Henry Muniz nesta segunda-feira (25). - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 26/12/2023 17:36

O nascimento de uma criança, que já é considerado um momento especial, ficou ainda mais marcante para o casal Fábio Muniz e Thamyres Vitória de Queimados, com o nascimento do pequeno Henry Muniz nesta segunda-feira (25). O natalino veio ao mundo às 11h26 e foi recebido com uma ornamentação especial preparada pela equipe da Maternidade Municipal de Queimados.

Mãe de primeira viagem, Thamyres, de 22 anos e moradora do bairro Vila Guimarães, deu entrada na Maternidade Municipal da cidade na véspera do Natal, no dia 24. A jovem destacou a atenção recebida na unidade: "Fui muito bem recebida desde o primeiro dia de atendimento. Desde a recepção até a equipe médica, todos muito atenciosos. Uma grande felicidade a oportunidade de poder ganhar meu filho no mesmo lugar onde nasci. Sou grata a todos que fizeram parte deste momento único na vida. Deixo aqui minha gratidão a todos", disse Thamyres.

A Maternidade Municipal de Queimados funciona 24 horas por dia durante os sete dias da semana e conta com leitos de internação, dois centros cirúrgicos com berço aquecido, berçário pós-parto, sala de medicação e de exames de ultrassonografia e cardiotocografia. A unidade conta ainda com consultório ginecológico, sala de classificação de risco; exames laboratoriais de análises clínicas, testagem rápida, farmácia, além de um acolhimento humanizado com atendimento em procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto, com atendimento psicológico, fisioterapeuta neonatal, nutricionistas e assistente social.

O prefeito da cidade, Glauco Kaizer, esteve presente na Maternidade logo após o nascimento de Henry. O gestor visitou os pais e destacou o trabalho da equipe médica. "Receber um queimadense nesta data tão significativa é motivo de alegria para todos nós, e fiz questão de fazer essa visita aos pais do Henry para levar minhas felicitações neste momento único na vida desses dois jovens. Aproveitei ainda para cumprimentar nossa equipe médica por todo trabalho realizado", destacou o gestor.

O ano de 2023 tem sido especial na Maternidade Municipal de Queimados, como destaca a secretária municipal de Saúde, Dra. Marcelle Nayda. "Até hoje, a maternidade realizou mais de 1,3 mil nascimentos ao longo deste ano. São cerca de 120 partos por mês. Aqui buscamos prestar todo suporte e apoio para os papais e mamães", destacou a médica.