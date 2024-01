Quem optar pelo pagamento do imposto em cota única e sem o benefício, deve ser quitado até o dia 31 de dezembro. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Quem optar pelo pagamento do imposto em cota única e sem o benefício, deve ser quitado até o dia 31 de dezembro. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 03/01/2024 20:03

Todo início de ano o brasileiro precisa pagar uma série de contas, como IPVA, material escolar dos filhos, gastos com festas do fim de ano, entre outras coisas. E nada melhor do que iniciar 2024 economizando, por isso a Prefeitura Municipal de Queimados, por meio da sua Secretaria Municipal de Fazenda, dará descontos de 10% para quem fizer o pagamento único do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) até o dia 29 de fevereiro e de 5% até o dia 29 de março.

Ainda assim é possível organizar as contas e deixar mais para frente o pagamento do imposto, porém de forma parcelada e sem descontos. É possível realizar o pagamento do IPTU em até 9 cotas, com a primeira até o dia 30 de abril e as demais até o último dia de cada mês. Quem optar pelo pagamento do imposto em cota única e sem o benefício, deve ser quitado até o dia 31 de dezembro.

Conforme o secretário municipal de Fazenda, Alex Binoti, o dinheiro arrecadado é utilizado para melhorias na cidade, como asfalto, saneamento, entre outras melhorias significativas: "O desconto ajuda o contribuinte na hora de quitar seu IPTU, assim como o parcelamento para quem não consegue pagar em cota única. E com essa facilidade ajudamos a população a ficar em dia com suas obrigações e, em contrapartida, a arrecadação aumenta, o que é muito bom para o município, pois conseguimos investir em obras públicas e melhorias nos serviços", disse o gestor.