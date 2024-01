O Ambiente Jovem é um programa que possibilita os alunos se tornarem agentes de transformação em seus bairros, garantindo uma cidade mais sustentável. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Em meio às férias escolares, os alunos do Ambiente Jovem de Queimados tiveram uma aula para lá de especial nesta segunda-feira (8). Cerca de 50 participantes do programa participaram de uma oficina ministrada pela nutricionista Ana Pavão que ensinou receitas com reaproveitamento de alimentos naturais e técnicas de preparo sustentável. A atividade ocorreu na Comunidade Católica do São Roque.

Durante a realização da atividade, os alunos colocaram a mão na massa e, além aprenderem os pratos, também foi permitido experimentar as combinações. Entre as quatros receitas elaboradas estão: guacamole composta de abacate, tomate, cebola e alho; de suco de flores contendo plantas, maçã, limão e laranja; pasta de carbonara feita com casca de banana; e brownie de batata doce.

Entusiasmado com as aulas, o aluno Miguel Rosa, morador do bairro São Miguel, se mostrou ansioso em preparar as receitas em casa. “Todas elas são deliciosas. No começo a gente fica até desconfiado com os ingredientes, mas quando experimentamos percebemos que o gosto é muito bom, e totalmente saudável. Já separei algumas aqui que vou preparar em casa”, destacou.

O Ambiente Jovem é um programa que possibilita os alunos se tornarem agentes de transformação em seus bairros, garantindo uma cidade mais sustentável. Os jovens são capacitados por meio de aulas e oficinas, além de receberem uma bolsa-estudo no valor de R$ 300,00 por mês até o final do curso. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Queimados e o Governo do Estado.

A secretária municipal do Ambiente, Andreia Loureiro, esteve presente na oficina e destacou a importância das receitas: “O objetivo é apresentar para os alunos receitas preparadas com alimentos naturais e sustentáveis. Algumas delas, inclusive, com ingredientes que costumamos descartar, como a casca da banana. Tenho certeza que foi um dia de muito aprendizado e alguns deles já vão fazer as receitas em casa ou mesmo com os amigos”, destacou a gestora.

As aulas acontecem mesmo neste período de férias, às segundas e sextas-feiras, e aborda temas de educação ambiental, conceitos sobre saneamento básico, reaproveitamento da água, reciclagem, entre outros temas voltados para o cuidado e conservação do meio ambiente.