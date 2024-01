Segundo o cronograma, a lista com os contemplados na segunda fase será divulgada no dia 17 de janeiro. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Segundo o cronograma, a lista com os contemplados na segunda fase será divulgada no dia 17 de janeiro.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 09/01/2024 22:02

Os pais ou responsáveis, que realizaram a pré-matrícula online na primeira fase para ingresso dos novos alunos da rede municipal de ensino de Queimados, têm até o dia 23 de janeiro para confirmar a matrícula na escola municipal em que o estudante foi alocado. Conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Educação, a segunda fase da pré-matrícula online acontece entre os dias 10 e 14 de janeiro por meio do site da Prefeitura.

Para efetivar a matrícula, o pai ou responsável pelo aluno deve comparecer à unidade escolar que o estudante foi alocado, das 8h às 17h, com os documentos de identificação, entre eles: certidão de nascimento ou casamento (cópia e original); duas fotos 3x4; histórico escolar ou declaração de transferência, tipo sanguíneo e fator RH; carteira de saúde da criança com registro atualizado das vacinas; cópias do RG e do CPF do responsável e do estudante; do RG e do CPF do aluno maior de 18 anos e emancipados; do cartão do SUS; do comprovante de residência dos últimos três meses. A lista dos contemplados na primeira fase já está disponível no site oficial.

Segundo o cronograma, a lista com os contemplados na segunda fase será divulgada no dia 17 de janeiro. A efetivação de matrícula acontece entre os dias 18 e 23 de janeiro. O secretário municipal de Educação, André Monsores, alerta para o cuidado com o processo de matrícula: "É importante que os pais ou responsáveis compreendam que a pré-matrícula é apenas uma reserva da vaga que o aluno foi contemplado. Para que o estudante realmente estude durante todo ano letivo na escola em que foi alocado, é necessária a confirmação da matrícula na escola após a entrega dos documentos de identificação", disse.