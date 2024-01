A ideia do projeto é descentralizar os serviços de saúde e levá-los para os moradores que residem distante das unidades de saúde. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

A ideia do projeto é descentralizar os serviços de saúde e levá-los para os moradores que residem distante das unidades de saúde. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 11/01/2024 16:14

Com o objetivo de tornar os serviços de saúde mais acessíveis à população, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo sábado (13) o projeto 'Saúde Para Todos' com diversos serviços disponibilizados de forma gratuita aos moradores. A ação acontece na Rua Assurema, nº 5, Meu Ranchinho, a partir das 9h.

A ideia do projeto é descentralizar os serviços de saúde e levá-los para os moradores que residem distante das unidades de saúde. Dessa forma, a Prefeitura de Queimados contribui para aumentar o acesso da atenção básica aos moradores. "Nossa previsão é que essa ação aconteça todos os sábados em diferentes bairros do município com uma gama de serviços. E contamos com a participação da população", enfatiza a secretária municipal de Saúde, Dra. Marcelle Nayda.

Entre os serviços ofertados estão: pesagem do Programa Bolsa Família, testes rápidos: HIV, sífilis e hepatites, vacinação para adultos e crianças, verificação de pressão e glicose, marcação de exames e consultas, entre outros serviços.