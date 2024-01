O mês é voltado ao debate e conversa sobre o tema, buscando ampliar a consciência e desenvolver nas pessoas a relação de como cuidar, proteger e gerenciar a Saúde Mental. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 11/01/2024 16:08

O primeiro mês do ano, janeiro, traz com ele um tema de grande relevância nos dias atuais: a importância da conscientização sobre a saúde mental, através do Janeiro Branco. O mês é dedicado a desmistificar a ideia de que a saúde mental é tratada apenas com medicação e avaliação profissional. Em Queimados, a prefeitura celebra o mês com diversas atividades sobre o tema.

O mês é voltado ao debate e conversa sobre o tema, buscando ampliar a consciência e desenvolver nas pessoas a relação de como cuidar, proteger e gerenciar a Saúde Mental. Em Queimados, as atividades acontecem através de um acolhimento e bate-papo sobre a importância do autocuidado, em quatro postos de saúde da cidade, começando a partir do dia 11, quando os agentes farão visita à Clínica da Família Dr. Robson Romero de Oliveira, no bairro Tricampeão. Além dele, outros três postos receberão os agentes, são eles: Clínica da Família Pastor Rosalvo Dantas, no bairro Valdariosa, Clínica da Família José Elias Peixoto, no Inconfidência e na Clínica da Família Silval Dias, no Três Fontes.

Acontecerão ainda outras duas atividades abertas ao público. Um piquenique com atividades lúdicas no Horto Municipal da cidade (Av. Eduardo Celidônio, 1242 - Vila Cararim) e o Fórum sobre Cyberbullying, voltado para o debate do uso inadequado das ferramentas de redes sociais no Auditório da Estação Cidadania (Rua Macaé, 430 - São Roque).

Veja a programação completa:

11/1 - 9h

Clínica da Família Dr. Robson Romero de Oliveira (Tricampeão)

15/01 - 9h

Clínica da Família Pastor Rosalvo Dantas (Valdariosa)

16/01 - 9h

Clínica da Família José Elias Peixoto (Inconfidência)

25/01 - 9h30

Clínica da Família Silval Dias (Três Fontes)

22/01 - 9h às 12h

Piquenique com atividades lúdicas

Local: Horto Municipal (Av. Eduardo Celidônio, 1242 - Vila Cararim)

29/01 - 9h às 12h

I Fórum sobre Cyberbullying: o uso inadequado das ferramentas de redes sociais

Local: Auditório da Estação Cidadania (Rua Macaé, 430 - São Roque).