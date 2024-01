Ao longo de 2023, a distribuidora inspecionou mais de 610 mil locais para combater os "gatos". - Foto/ Divulgação

Publicado 13/01/2024 13:46

Técnicos da Light realizaram uma operação contra o furto de energia em Queimados, na Baixada Fluminense, na última quinta-feira (11/01). Com o apoio de agentes da 55ª Delegacia de Polícia (Queimados), os responsáveis por uma lanchonete e uma oficina mecânica foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimentos, após as equipes da concessionária constarem furto de energia em ambos os locais.

Ao longo de 2023, a distribuidora inspecionou mais de 610 mil locais para combater os “gatos”. O prejuízo anual para a companhia é de cerca de R$ 750 milhões. Quando somado ao número de inadimplentes, esse valor chega a R$ 1 bilhão. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, a cada dez clientes regulares há outros seis que furtam energia.

Além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de oito anos de prisão, o furto de energia é também um dos principais causadores de falta de luz.

Isto é mais percebido no verão, quando as temperaturas elevadas aumentam o consumo perdulário em locais com altos índices de ‘gatos’, como comunidades cariocas, fazendo com que transformadores configurados para atender o número de clientes que a concessionária tem cadastrados entrem em sobrecarga. Em muitos lugares, o volume de ligações clandestinas é até 5 vezes superior à demanda suportada pelo transformador, o que sobrecarrega e danifica o equipamento, causando falta de luz.