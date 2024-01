Ao final da reunião, o fim ajustado ficou decidido que o Estado e a União apoiarão os municípios com ajuda humanitária, maquinários, plano de trabalho e recursos, no menor tempo possível. - Foto: Leandro Machado

Publicado 17/01/2024 11:33

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, participou de uma reunião nesta terça-feira (16), no Palácio Guanabara, com o governador Cláudio Castro, ministros, deputados e outros prefeitos da Região Metropolitana para discutir ações que visam ajudar na recuperação dos municípios fluminenses afetados pelas chuvas do último fim de semana. Glauco apresentou as demandas da cidade e recebeu respostas positivas para as ações de recuperação nas áreas afetadas.



Estiveram presente na reunião, além do governador, o vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome substituto, Osmar Almeida Júnior; e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.



O prefeito Glauco Kaizer, em sua fala, destacou a necessidade de celeridade na ajuda aos bairros mais atingidos e a urgente necessidade de políticas públicas de macrodrenagem também nos bairros mais afastados.

-Precisamos olhar para a prevenção, porque é a melhor resposta. Em Queimados suportamos bem as chuvas. Isso só foi possível porque realizamos dos rios e obras importantes, o que minimizou o impacto das chuvas na cidade. Estamos trabalhando firme na macrodrenagem para os bairros da periferia, que, infelizmente, são os mais atingidos-, disse.



— Como eu venho afirmando, as chuvas não escolhem município, Estado ou Governo Federal. O momento é de trabalharmos integrados e entregarmos resultados com agilidade para os moradores de cada cidade atingida. Quero enfatizar que o Governo Federal também está nessa força-tarefa, e a presença de cada um dos ministros demonstra o apoio e atenção com o nosso Estado – declarou o governador Cláudio Castro.