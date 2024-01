Entre as principais ações, estão as apreensões de veículos adulterados, com 187 recuperações e a detenção de 27 criminosos foragidos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Entre as principais ações, estão as apreensões de veículos adulterados, com 187 recuperações e a detenção de 27 criminosos foragidos. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 15/01/2024 17:53

Esta segunda-feira (15) marcou os dois anos de atuação do “Segurança Presente” em Queimados e a data foi comemorada com um encontro entre os policiais e autoridades do município, com direito a bolo e refrigerante. E a festa é justa , afinal, os números comprovam a boa atuação dos agentes do programa.

Com uma base na Praça dos Eucaliptos, no Centro da cidade, o programa supera a marca de 50 mil abordagens na cidade. Entre as principais ações, estão as apreensões de veículos adulterados, com 187 recuperações e a detenção de 27 criminosos foragidos. Além da sensação de segurança, o programa também vem atuando na área social, com 1.279 atendimentos sociais.

O programa funciona das 8h às 20h e conta com um total de 29 agentes, sendo 12 policiais militares, 15 agentes civis e duas assistentes sociais. Coordenador do Programa em Queimados, Capitão Souza destacou o empenho da equipe: “Esses dois anos têm sido de muito trabalho, mas também de números significativos pra gente, como no primeiro semestre de 2023, onde ficamos em primeiro lugar em número de apreensões. Além disso, nossa área de atuação fez com que diminuísse o número de assaltos e furtos nesta região, com apenas dois registros e ambos com apreensão”, disse o comandante.

Para o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, a prefeitura vem se empenhando para melhorar as estruturas do projeto: “Às vezes a gente vê o negativo ser tão explorado e esquecemos de ver esse policial que está na rua todos os dias enfrentado esses desafios e perigos para manter a sensação de segurança. Reiteramos aqui a parceria da prefeitura de Queimados oferecendo todas as estruturas que estiverem ao nosso alcance, como a base fixa que em breve estará sendo entregue trazendo mais comodidade para que o trabalho seja realizado de uma forma ainda melhor”, destacou o gestor.