Uma noite mágica, cheia de encanto e emoção, está sendo preparada para celebrar os 15 anos de 50 jovens. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 18/01/2024 18:41

O tão sonhado momento de debutar está mais perto de se tornar realidade em Queimados. Isso porque, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu inscrições para o primeiro Baile de Debutantes do município. Uma noite mágica, cheia de encanto e emoção, está sendo preparada para celebrar os 15 anos de 50 jovens.

As inscrições para o Baile de Debutantes estarão abertas a partir do dia 22 de janeiro até 2 de fevereiro na Galeria da Cidadania, na Rua Otília, 1504 - Centro, sala 110, em frente ao Fórum. Podem participar aquelas que residem no município de Queimados, completaram 15 anos entre junho de 2023 e março de 2024, estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO), possuem a Identidade Jovem (ID Jovem) e não apresentam impedimentos por parte do Conselho Tutelar.

A festa está marcada para o dia 26 de março, no Sítio Cores de Ipê. "Será um dia repleto de surpresas, emoções e alegrias, onde as debutantes serão as protagonistas de um capítulo que ficará eternamente gravado em suas memórias. E vamos contar com grandes parceiros para esse momento", ressalta o prefeito Glauco Kaizer.