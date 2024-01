Para ter direito ao cartão, os gestores precisam fazer um cadastro contendo todas as informações do temporal que afetou a cidade no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 23/01/2024 22:50

A Prefeitura de Queimados segue empenhada em busca de recursos para minimizar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram municípios da Baixada Fluminense e Zona Norte do Rio. Como parte dessas ações, os representantes do Gabinete e Gerenciamento de Crises das secretarias municipais de Defesa Civil, Obras e Assistência Social se reuniram nesta terça-feira (23) com o subcoordenador da Regional de Defesa Civil Sul II, o 1º tenente Celso Lopes, buscando orientação acerca da solicitação do Cartão de Pagamento da Defesa Civil.

O objetivo do cartão é destinar recursos financeiros ao município para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Com o cartão, o beneficiário pode, por exemplo, adquirir maquinários, cestas básicas, equipamentos etc. Os recursos serão repassados pelo Governo Federal ao município e serão movimentados numa conta especial do Banco do Brasil.

O benefício será concedido ao município em virtude da emergência decretada pelo prefeito Glauco Kaizer e reconhecida pelo Governo Federal. Agora, as secretarias municipais se reunirão nesta quarta-feira (24/1) para reunirem todas as informações necessárias para abertura da conta e, em seguida, a destinação do recurso.

Para ter direito ao cartão, os gestores precisam fazer um cadastro contendo todas as informações do temporal que afetou a cidade no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, possibilitando, assim, a abertura de conta no Banco do Brasil. Após esse trâmite será gerado um cartão físico de débito, possibilitando o município utilizar, de forma emergencial, aquisição dos materiais e equipamentos necessários para suprir as necessidades dos vitimados.

O secretário municipal de Defesa Civil considerou como muito produtiva a reunião e ressaltou a atuação da gestão nas ações de respostas: “Estamos desde os primeiros dias atuando em ações para minimizar os estragos que a chuva causou a nossa cidade. Acredito que essa será mais uma ajuda importante para a cidade, sem contar que o suporte do Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Defesa Civil é primordial para essa viabilização”, destacou.

Participaram da reunião o Coronel Fábio Mário, da Redec Costa Verde; o Cabo Willian Ramos; a secretária municipal de Assistência Social, Cristiane Lamarão; e os engenheiros da Secretaria Municipal de Obras, Marcio Souza e Yago Roxinol.